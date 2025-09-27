Член Союза кинематографистов республики Буйницкий погиб в ДТП в Белоруссии

  • Новость часаЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    Российские паралимпийцы одержали крупную победу в борьбе за свои права
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было
    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для раздолжнителей
    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»
    Маргарита Симоньян сообщила о дате и месте прощания с Тиграном Кеосаяном
    Умерла актриса из фильма «Мимино» Людмила Гаврилова
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 15:41 • Новости дня

    Член Союза кинематографистов республики Буйницкий погиб в ДТП в Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Член Белорусского союза кинематографистов, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм» Сергей Буйницкий погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Минской области.

    Авария произошла утром в субботу на 15 километре трассы М3 (Минск – Витебск) неподалеку от деревни Марьяливо, передает ТАСС.

    В сообщении Союза кинематографистов говорится: «С прискорбием сообщаем, что сегодня на трассе М3 (Минск – Витебск) недалеко от деревни Марьяливо произошло ДТП, которое унесло жизнь члена Союза кинематографистов, начальника натурной площадки Национальной киностудии «Беларусьфильм» Буйницкого Сергея Брониславовича». Коллектив Министерства культуры Белоруссии также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    По информации пресс-службы УВД Минской области, 60-летний водитель Jeep Grand Cherokee, двигаясь в крайней правой полосе в направлении Витебска, по предварительным данным, отвлекся от управления. В результате машина столкнулась с автомобилем Renault Duster, которым управлял Буйницкий. От полученных травм он скончался на месте, его пассажир – 47-летняя женщина – госпитализирована.

    В ведомстве отметили, что по факту происшествия проводится проверка. Подробности и причины аварии уточняются.

    Ранее легендарный мотогонщик Николай Красников, которому было 40 лет, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии.

    26 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

    Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сохранять спокойствие и не допускать эскалации, иначе, по мнению белорусского лидера, киевские власти рискуют потерять всю Украину.

    Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

    Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

    Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    25 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума, Лукашенко подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным они обсудят широкий круг общих вопросов. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    При уточняющем вопросе о том, будут ли среди этих посланий обращения от представителей США, Лукашенко ответил утвердительно. Он добавил, что накопилось много вопросов, и пообещал рассказать подробности уже после встречи с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    27 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле

    Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в нынешней непростой ситуации

    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

    По словам Лукашенко, стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для выживания в нынешней сложной мировой обстановке, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Глава Белоруссии в ходе посещения Шкловского района Могилевской области подчеркнул: «Думали, как же нам выжить в это сложное время». Он отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к принятию нестандартных решений даже такие крупные и богатые ресурсами страны, как Россия. Для Белоруссии, по его мнению, эффективная работа каждого особенно важна для дальнейшего развития и стабильной жизни на своей земле.

    Лукашенко также заявил, что ситуация в мире обостряется, и каждый стремится отстаивать свои интересы. Он отметил, что «мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут», а ему приходится призывать граждан работать на благо страны.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    25 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Лукашенко объявил о скорой поставке комплексов «Орешник» в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о скорой поставке российских ракетных комплексов «Орешник» в страну.

    Он отметил, что комплексы уже находятся в пути и прибудут в ближайшее время, передает ТАСС. «Уже в пути, все будет нормально», – ответил Лукашенко на вопрос журналистов о том, доставлены ли комплексы «Орешник» в Белоруссию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что поставка ракет «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.

    В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником».

    26 сентября 2025, 18:20 • Новости дня
    Лукашенко захотел провести переговоры с Зеленским после встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным подчеркнул, что у него есть, что сказать украинскому лидеру, передает ТАСС.

    «Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать», – сказал президент Белоруссии.

    Он добавил, что, по его мнению, настало время для консультаций, напомнив о важности диалога в начале спецоперации на Украине.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    26 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство Польши призвало сограждан покинуть Белоруссию

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Польши в Минске объявило о восстановление приграничного движения в пунктах пропуска с республикой и призвало своих граждан покинуть страну.

    С 25 сентября 2025 года возобновлено пограничное движение в пунктах пропуска Республики Польша с Белоруссией, для пассажирского сообщения с Польшей открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Для грузового сообщения открыт пограничный переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче, сообщается польском диппредставительстве.

    «Посольство вновь заявляет, что в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами граждан Польши Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь», – сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

    Там предупреждают, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ и других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться  невозможной.

    «Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», – призывают сограждан польские дипломаты.

    Напомним, 12 сентября Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

    Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский 23 сентября

    подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты с Белоруссией.


    25 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Лукашенко решил обсудить с Путиным вопрос строительства второй АЭС в Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    По словам Лукашенко, окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже в ближайшую пятницу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что первая атомная станция была создана совместно с Россией, и назвал ее «самым продвинутым проектом». Он подчеркнул, что намерен обсудить детали дальнейшего сотрудничества с Путиным в рамках встречи в Москве на Глобальном атомном форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    25 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    Самолет Лукашенко приземлился в Москве

    Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Москву с визитом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столичном аэропорту Внуково приземлился самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    Борт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко совершил посадку в аэропорту Внуково. Ожидается, что рабочий визит белорусского лидера продлится несколько дней, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября.

    26 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил об освобождении крупных населенных пунктов российскими войсками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска практически заняли крупные населенные пункты на всех фронтах.

    По его словам, в отдельных районах продвижение особенно заметно, передает ТАСС.

    «На всех фронтах и особенно на некоторых участках, я лично наблюдаю за этими участками, россияне практически захватили крупные населенные пункты», – отметил Лукашенко в беседе с журналистом ВТРК Павлом Зарубиным.

    По мнению Лукашенко, «теперь российскую армию будет сложно остановить», поскольку ключевые населенные пункты почти полностью перешли под контроль российских сил.

    Газета The Washington Post писала, что в НАТО признали, что остановить ВС России невозможно.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    25 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина, Кириенко и Лихачева за строительство АЭС в Белоруссии
    Лукашенко поблагодарил Путина, Кириенко и Лихачева за строительство АЭС в Белоруссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия стала по-настоящему ядерным государством благодаря России, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума. За строительство АЭС он поблагодарил президента России Владимира Путина, генерального директора Росатома Алексея Лихачева и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

    Лукашенко обратился лично к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за поддержку и передачу опыта в строительстве атомных станций. «Спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы», – сказал президент Белоруссии. Он также выразил благодарность главе Росатома Алексею Лихачеву и первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что республика готова участвовать в строительстве атомных станций не только в Белоруссии, но и за рубежом. По словам президента, белорусские специалисты освоили все этапы создания атомной инфраструктуры, кроме производства реакторов, который остается российской компетенцией.

    Он заявил, что Белоруссия и Россия готовы гарантировать высокое качество строительства АЭС для стран-партнеров, и обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предложением о сотрудничестве при одобрении российского руководства.

    Ранее Лукашенко решил обсудить с Путиным вопрос строительства второй АЭС в Белоруссии.

    26 сентября 2025, 17:56 • Новости дня
    Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

    В сообщении отмечается: «Встреча лидеров длилась 5 часов и 22 минуты. Только что завершилась», передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    26 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путину и Лукашенко подали на рабочий завтрак белковый омлет и зеленую гречку

    Путин и Лукашенко позавтракали омлетом, гречкой, роллом и запеканкой

    Tекст: Вера Басилая

    Меню рабочего завтрака президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко включило белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленую гречку с авокадо и яйцом.

    В меню рабочего завтрака Путина и Лукашенко вошли белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленая гречка с авокадо и яйцом, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».  Помимо этого, президенты могли попробовать ролл с пастрами из говядины.

    Главам государств также были предложены на выбор пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, а также творожная запеканка с изюмом и клубникой.

    Ранее Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    26 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Путин: Работа по обеспечению безопасности Союзного государства идет ритмично

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия ритмично взаимодействуют по вопросам безопасности Союзного государства и по всем направлениям сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле заявил, что работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии идет ритмично, передает ТАСС.

    Путин отметил, что процесс развивается естественным образом и проходит в рабочем режиме, как было согласовано между странами.

    Глава российского государства также подчеркнул, что страны активно сотрудничают практически по всем направлениям, назвав Россию лидером среди торгово-экономических партнеров Белоруссии. В ходе беседы он особо отметил: «Практически по всем направлениям у нас активная работа».

    Путин выразил благодарность Лукашенко за внимательное отношение ко всем направлениям взаимодействия между странами и тепло поприветствовал белорусского лидера в Кремле.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в атомной энергетике.

    Президенты России и Белоруссии встретились в Кремле.

    Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом встречи.

    Лукашенко намерен передать Путину послание от американской стороны.

    26 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Путин заявил о готовности финансировать АЭС в Белоруссии

    Путин сообщил о решении вопроса финансирования новой белорусской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что при наличии потребителя строительство новой атомной электростанции в Белоруссии возможно без проблем с финансированием.

    Заявление прозвучало во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле, передает ТАСС. Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, чтобы обеспечить электроэнергией регионы Донбасса и Новороссии. Он отметил, что при принятии решения строительство начнется незамедлительно.

    Путин в ответ подчеркнул, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет закупать электроэнергию по соответствующему тарифу. Президент России заявил: «Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема». Лукашенко согласился с Владимиром Путиным, назвав это «самым главным».

    Ранее на встрече в Кремле Путин отметил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране и снижает ее зависимость от импорта газа. Президент также назвал Белоруссию серьезным партнером России в области атомной энергетики.

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    26 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обнялись при встрече в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом переговоров в Кремле, где обсудили вопросы двусторонних отношений.

    Видеозапись приветствия Лукашенко и Путина с объятием распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС. В подписи к видео говорится: «Встретились».

    Перед началом переговоров Александр Лукашенко отметил необходимость обсудить многочисленные вопросы, которые накопились между Минском и Москвой. По его словам, несмотря на частые встречи, прошло достаточно времени, чтобы появилось множество тем для обсуждения.

    Планировалось, что лидеры рассмотрят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Лукашенко также анонсировал передачу Путину определенных сообщений от американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле. Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.

    Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле
    МВД объяснило критерии мошенничества при списании за онлайн-подписку
    Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей
    Погибшим от ранений в «Крокусе» оказался журналист Дмитрий Сараев
    Китай испытал крупнейший летающий ветрогенератор

