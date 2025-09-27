Член Союза кинематографистов республики Буйницкий погиб в ДТП в Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла утром в субботу на 15 километре трассы М3 (Минск – Витебск) неподалеку от деревни Марьяливо, передает ТАСС.

В сообщении Союза кинематографистов говорится: «С прискорбием сообщаем, что сегодня на трассе М3 (Минск – Витебск) недалеко от деревни Марьяливо произошло ДТП, которое унесло жизнь члена Союза кинематографистов, начальника натурной площадки Национальной киностудии «Беларусьфильм» Буйницкого Сергея Брониславовича». Коллектив Министерства культуры Белоруссии также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По информации пресс-службы УВД Минской области, 60-летний водитель Jeep Grand Cherokee, двигаясь в крайней правой полосе в направлении Витебска, по предварительным данным, отвлекся от управления. В результате машина столкнулась с автомобилем Renault Duster, которым управлял Буйницкий. От полученных травм он скончался на месте, его пассажир – 47-летняя женщина – госпитализирована.

В ведомстве отметили, что по факту происшествия проводится проверка. Подробности и причины аварии уточняются.

