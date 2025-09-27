Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Маргарита Симоньян сообщила о дате и месте прощания с Тиграном Кеосаяном
Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, скончавшимся на 60-м году жизни, состоится 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, сообщила его вдова, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Прощание с известным режиссером Тиграном Кеосаяном состоится 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. О месте и времени церемонии сообщила его вдова, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15.00 [мск] в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Тигран Кеосаян – заслуженный деятель искусств России и заслуженный артист России. Он возглавлял международный кинофестиваль «Евразия-кинофест», был членом Гильдии продюсеров России, а также Российской академии кинематографических искусств.
За свою карьеру Кеосаян снял более 15 фильмов и сериалов, среди которых «Ландыш серебристый», «Бедная Саша» и «Заяц над бездной». Кроме того, он вел ряд передач на российском телевидении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян скончался накануне.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным Кеосаяна. Премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев также выразили соболезнования в связи со смертью режиссера.