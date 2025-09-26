Сийярто назвал санкции Байдена против «Пакш-2» политической местью

Tекст: Вера Басилая

Сийярто заявил, что Венгрия очень благодарна администрации президента Трампа за то, что она исключила проект АЭС «Пакш-2» из санкционных списков. По его словам, Байдена внес проект в санкционные списки в качестве политической мести, передает ТАСС.

Сийярто также рассказал, что Росатом сохраняет приверженность ускорению строительства АЭС «Пакш-2», что вызывает оптимизм у венгерских властей. Недавние встречи с руководством «Росатома» подтвердили намерения компании ускорить работы по проекту.

Министр выразил надежду, что заливка первого бетона на строительной площадке новых энергоблоков состоится уже в этом году. Венгрия рассчитывает, что подключение новых реакторов к сети произойдет в начале следующего десятилетия.

Ранее Венгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» из-за попыток срыва.

Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии на госфинансирование строительства двух новых реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии.

Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия ограничений.