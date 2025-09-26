Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
Сийярто назвал санкции Байдена против «Пакш-2» политической местью
Санкции предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом против проекта расширения АЭС «Пакш-2» были актом политической мести, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто,
Сийярто заявил, что Венгрия очень благодарна администрации президента Трампа за то, что она исключила проект АЭС «Пакш-2» из санкционных списков. По его словам, Байдена внес проект в санкционные списки в качестве политической мести, передает ТАСС.
Сийярто также рассказал, что Росатом сохраняет приверженность ускорению строительства АЭС «Пакш-2», что вызывает оптимизм у венгерских властей. Недавние встречи с руководством «Росатома» подтвердили намерения компании ускорить работы по проекту.
Министр выразил надежду, что заливка первого бетона на строительной площадке новых энергоблоков состоится уже в этом году. Венгрия рассчитывает, что подключение новых реакторов к сети произойдет в начале следующего десятилетия.
Ранее Венгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» из-за попыток срыва.
Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии на госфинансирование строительства двух новых реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии.
Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия ограничений.