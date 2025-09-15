Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.3 комментария
Венгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» в связи с попытками срыва
Венгрия ускоряет строительство АЭС «Пакш-2» с «Росатомом», несмотря на попытки помешать реализации проекта, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто выступил на 69-й генеральной конференции МАГАТЭ и заявил: «Несмотря на все попытки сорвать наш проект, Венгрия ускоряет строительство своей новой АЭС, с помощью которой за счет двух реакторов мы сможем подключить к национальной сети более 2400 мегаватт мощности в начале следующего десятилетия, что позволит увеличить долю ядерной энергетики в электроснабжении страны до 70%», передает РИА «Новости».
Министр отметил, что «Росатом» является главным подрядчиком «Пакш-2» и реализует проект на основе надежного сотрудничества и контракта, подписанного в 2014 году. По его словам, Россия, Германия и Франция активно взаимодействуют на площадке будущей АЭС, а недавно Венгрия подписала соглашение с США о строительстве малых модульных реакторов.
Сийярто подчеркнул, что атомная сфера может стать платформой для восстановления сотрудничества между Востоком и Западом. Он заявил, что Венгрия решительно против нового разделения мира на блоки и выступает за диалог и совместную работу, опираясь на свой исторический опыт и географическое положение.
Ранее Сийярто сообщил о запуске двух новых блоков АЭС «Пакш» в начале 2030-х.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии на госфинансирование строительства двух новых реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии. Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия ограничений.