Ушаков допустил подыгрывание Трампа зарубежным лидерам на встречах
Трамп мог делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с иностранными лидерами, чтобы «подыграть» собеседникам, передает ТАСС. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Ну, не постоянно», – сказал Ушаков, отвечая на слова журналиста о том, что такие заявления Трамп делает постоянно.
Он подчеркнул, что на Генассамблее ООН американский лидер общался с разными главами государств. По словам помощника президента, возможно, Трамп в отдельных случаях действительно вел себя так из-за ситуации, но, по его словам, общая картина гораздо сложнее.
Ранее Дональд Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».
The New York Times сообщила, что на Генассамблее ООН Трамп проявил двойственность в высказываниях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявления Трампа влиянием встречи с Зеленским.