Трамп резко сменил тон после выступления на Генассамблее ООН

NYT сообщила о двойственном поведении Трампа на Генассамблее ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал страны на Генассамблее ООН, заявив, что организация бесполезна, а другие государства «идут к черту», передает The New York Times. Однако на закрытой встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Трамп неожиданно заявил: «Наша страна поддерживает ООН на 100%. И я считаю, что потенциал ООН невероятен, действительно невероятен».

Как отмечают журналисты, подобная резкая смена риторики стала привычной для мировых лидеров, которые различают публичного агрессивного Трампа и более дружелюбного в личных разговорах. Во время публичных выступлений Трамп часто критикует и унижает иностранных коллег, а затем, оставшись с ними наедине, проявляет уступчивость и даже ищет компромисс.

На саммите ООН иностранные дипломаты предпочли не спорить с Трампом, а поддерживать с ним хорошие отношения, опасаясь его непредсказуемости.

Источник газеты приводит слова Ричарда Гоуэна из International Crisis Group: «Лидеры заговорчески старались быть максимально любезными с Трампом, боясь, что произойдет, если он рассердится». Многие лидеры после резкой критики всё равно стремились к личным встречам с американским президентом, осыпая его комплиментами.

Несмотря на примирительный тон на встрече с Гутеррешем, администрация Трампа продолжает сокращать финансирование ООН и выводить США из ряда агентств, а также из Парижского соглашения по климату. Даже после насмешливых замечаний в адрес Европы из-за закупок российского топлива, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Трампа на личной встрече, заявив: «Трамп абсолютно прав. Мы этим занимаемся».

После переговоров европейским лидерам удалось убедить Трампа изменить позицию по вопросу Украины: ранее он призывал Киев уступить территории ради мира, но теперь выразил уверенность в победе Украины при поддержке НАТО. Бывший вице-президент Камала Харрис вспоминает в мемуарах, что Трамп мог быть крайне резким публично, но обаятельным и даже дружелюбным в личном разговоре – «он мошенник и прекрасно этим владеет».

Ярким примером двойственной тактики Трампа стала его встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва. Хотя в своей речи Трамп обвинял бразильские власти в репрессиях и цензуре, за кулисами оба лидера тепло обнялись, и Трамп позже сказал: «Мы договорились встретиться на следующей неделе. Он мне понравился, и, похоже, я ему тоже».

