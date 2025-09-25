  • Новость часаВласти ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо
    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт
    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек
    WSJ узнала о наступательных планах ВСУ
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    Берлин поддержал идею передачи замороженных российских активов Киеву
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 10:51 • Новости дня

    Трамп резко сменил тон после выступления на Генассамблее ООН

    NYT сообщила о двойственном поведении Трампа на Генассамблее ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публично критикуя ООН и мировых лидеров, Дональд Трамп на закрытых встречах демонстрировал поддержку организации и шел на примирение, пишет пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал страны на Генассамблее ООН, заявив, что организация бесполезна, а другие государства «идут к черту», передает The New York Times. Однако на закрытой встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Трамп неожиданно заявил: «Наша страна поддерживает ООН на 100%. И я считаю, что потенциал ООН невероятен, действительно невероятен».

    Как отмечают журналисты, подобная резкая смена риторики стала привычной для мировых лидеров, которые различают публичного агрессивного Трампа и более дружелюбного в личных разговорах. Во время публичных выступлений Трамп часто критикует и унижает иностранных коллег, а затем, оставшись с ними наедине, проявляет уступчивость и даже ищет компромисс.

    На саммите ООН иностранные дипломаты предпочли не спорить с Трампом, а поддерживать с ним хорошие отношения, опасаясь его непредсказуемости.

    Источник газеты приводит слова Ричарда Гоуэна из International Crisis Group: «Лидеры заговорчески старались быть максимально любезными с Трампом, боясь, что произойдет, если он рассердится». Многие лидеры после резкой критики всё равно стремились к личным встречам с американским президентом, осыпая его комплиментами.

    Несмотря на примирительный тон на встрече с Гутеррешем, администрация Трампа продолжает сокращать финансирование ООН и выводить США из ряда агентств, а также из Парижского соглашения по климату. Даже после насмешливых замечаний в адрес Европы из-за закупок российского топлива, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Трампа на личной встрече, заявив: «Трамп абсолютно прав. Мы этим занимаемся».

    После переговоров европейским лидерам удалось убедить Трампа изменить позицию по вопросу Украины: ранее он призывал Киев уступить территории ради мира, но теперь выразил уверенность в победе Украины при поддержке НАТО. Бывший вице-президент Камала Харрис вспоминает в мемуарах, что Трамп мог быть крайне резким публично, но обаятельным и даже дружелюбным в личном разговоре – «он мошенник и прекрасно этим владеет».

    Ярким примером двойственной тактики Трампа стала его встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва. Хотя в своей речи Трамп обвинял бразильские власти в репрессиях и цензуре, за кулисами оба лидера тепло обнялись, и Трамп позже сказал: «Мы договорились встретиться на следующей неделе. Он мне понравился, и, похоже, я ему тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов должностных лиц организации. Трамп запретил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов по территории России. Несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента во время его выступления на Генассамблее ООН.

    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (6)
    24 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе на стене колоннады Западного крыла, которая проходит вдоль Розового сада, вместо рамок для фотографий были замечены листы коричневой бумаги, а над ними золотой краской написаны слова «Президентская Аллея славы».

    Американский президент Дональд Трамп сообщил репортеру Daily Caller, что на Аллее разместят черно-белые портреты Трампа и предыдущих президентов в золотых рамах, пишет Independent. Президент США сказал, что вдохновлен аналогичной президентской Стеной славы, которую, по его словам, он видел в отеле Hilton.

    Пока неясно, повесит ли администрация портрет бывшего президента Джо Байдена. В интервью Daily Caller Трамп пошутил, что повесит фотографию автопера вместо Байдена, намекая на заявления республиканцев о том, что сотрудники администрации Байдена использовали автоперо вместо бывшего президента.

    Подобная шутка появлялась в Truth Social Трампа в марте и репост этого фото якобы нового вида Аллеи славы сделал 16 марта на свою страницу в этой соцсети вице-президент США Джей Ди Венс.

    При этом портал Hill сообщает, что в среду Белый дом открыл Президентскую Аллею славы, на которой размещены портреты всех президентов США за исключением бывшего президента Байдена.

    На фотографиях и видео новой экспозиции, опубликованных сотрудниками Белого дома в социальных сетях, видны золотые рамки портретов бывших президентов. Однако для Байдена Белый дом установил фотографию авторучки с подписью Байдена.

    Трамп уже перенес портреты бывших президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего из Белого дома на лестничный пролет. Портрет бывшей первой леди Хиллари Клинтон в Восточном крыле также был заменен портретом Трампа. По данным Politico, президент разместил в Белом доме как минимум пять своих портретов, созданных поклонниками.

    На Аллее славы будут размещены портреты президентов в порядке смены администраций.

    Новая Президентская Аллея славы находится рядом с недавно отреставрированным Розарием, где теперь есть известняковая терраса для стульев и столов в стиле Мар-а-Лаго. Белый дом также установил акустическую систему, которая позволяет Трампу воспроизводить музыку по своему вкусу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена. В июне Дональд Трамп резко осудил помощников экс-президента Джо Байдена за имитацию его подписи на важных государственных документах с использованием автоматического устройства.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 01:10 • Новости дня
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал остановку эскалатора, сбой телесуфлера и проблемы со звуком доказательствами саботажа ООН.

    Дональд Трамп заявил, что в ООН произошло «три акта саботажа» в связи с его выступлением на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23-го сентября, опубликовав в своей социальной сети Truth Social пространное заявление с подробным описанием инцидентов.

    Трамп сначала упомянул эскалатор, который внезапно остановился, стоило ему шагнуть на ступень.

    «Мы с Меланьей чуть не упали лицом вниз на острые края стальной лестницы. Нам удалось избежать катастрофы только потому, что я крепко держался за поручень», – цитирует Трампа корейская Chosun Daily.

    Он назвал это «явным актом саботажа», сославшись на сообщение британских СМИ о том, что сотрудники ООН «пошутили об отключении эскалатора». Он также потребовал, чтобы виновные были арестованы.

    Второй инцидент был связан со сбоем в работе телесуфлера.

    «Когда я начал свою речь перед миллионами телезрителей и мировыми лидерами, телесуфлер полностью отключился. После эскалатора – был теперь телесуфлер – да что это за место такое? Я произнес речь без телесуфлера, и устройство возобновило работу примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила восторженные отзывы», – добавил глава Белого дома.

    Трамп отметил и третью проблему: аудиосистема в зале была отключена, из-за чего мировые лидеры не могли слышать его без наушников для перевода.

    «Сразу после выступления я спросил Меланью, сидевшую в первом ряду: «Ну как я справился?» На что она ответила: яЯ не расслышала ни единого твоего слова».

    Трамп назвал вышеописанное «тройным саботажем со стороны ООН».

    «Им должно быть стыдно. Я направил копию этого сообщения Генеральному секретарю с требованием немедленного расследования. Записи с камер видеонаблюдения эскалатора и записи, связанные с кнопкой аварийной остановки, должны быть сохранены, и Секретная служба США также привлекается к расследованию. Неудивительно, что ООН не справляется со своей ролью», – резюмировал раздраженный Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Секретная служба США проводит расследование, чтобы выяснить, были ли телесуфлер и эскалатор, на которые пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны во время проведения Генассамблеи ООН.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что напугало в ООН охрану президента Америки.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об ошибочности заявлений Трампа о возможности Киева отвоевать территорию

    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиции Киева сегодня значительно ухудшились по сравнению с предыдущим периодом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о перспективах Киева вернуть свои территории военным путем, заявил, что такие заявления ошибочны, передает ТАСС.

    Песков отметил, что «ситуация сейчас другая» и, по его словам, позиции Украины стали значительно хуже. Он также подчеркнул: «Я еще раз повторяю, они будут и дальше только ухудшаться».

    Песков добавил, что идеи о возможности Киева отвоевать что-либо считаются в Москве неправильными и ошибочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин пояснил, что Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента США Дональда Трампа об Украине на полях Генеральной Ассамблеи ООН вызвали ажиотаж среди европейских политиков, пишет Politico.

    При этом большинство чиновников и дипломатов Евросоюза остаются скептичными и не рассматривают слова американского лидера как намек на пересмотр курса Вашингтона, отмечает Politico.

    По информации издания, после нескольких месяцев попыток европейских стран убедить Трампа усилить санкции против России вера в поддержку США в Европе заметно ослабла, передает ТАСС.

    «Сегодня он говорит одно, завтра – другое», – заявил один из неназванных представителей окружения президента Франции Эммануэля Макрона.

    В публикации отмечается, что Трамп в соцсети Truth Social написал о якобы возможности Украины отвоевать что-либо при поддержке ЕС и НАТО. При этом, как подчеркивает Politico, такие заявления противоречат его прежним словам о невозможности победы Киева в конфликте и необходимости перехода к переговорам.

    Ранее Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox заявил, что американский президент Дональд Трамп не шутит и к его словам стоит относиться серьезно, чтобы не оказаться, подобно Ирану, с несвоевременной болью осознания.

    «(Президент России Владимир)Путин, россияне, должны отнестись к посланию президента [серьезно]. Он не шутит. Иранцы с болью осознали, что он будет использовать не только пряник, но и кнут. <...> Буквально вчера мы передали это послание российскому президенту», – заявил он телеканалу Fox.

    Уолтц также назвал заявление Трампа «здравым смыслом», указав на якобы неоднократные нарушения воздушного пространства России, о которых сообщили Румыния, Эстония и Польша.

    На вопрос о возможности отмены ограничений на поставки американского оружия на Украину, Уолтц ответил, что это касается президента, военного министра Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

    «В целом, президент собирается сделать все, что потребуется, и он собирается сменить позицию, если потребуется, чтобы положить конец этой войне», – добавил он.

    Кроме того, Уолтц заявил, что европейские страны не могут одновременно приобретать нефть у России и обращаться за военной поддержкой на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей. При этом политолог Илья Ухов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Трамп встал на обамовские лыжи.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2025, 22:41 • Новости дня
    WSJ: Трамп запретил ВСУ бить вглубь России оружием США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп, несмотря на изменившуюся риторику в адрес Москвы, не разрешил Украине наносить удары вглубь России оружием США, сообщила The Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в отношении Москвы, продолжает запрещать нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) американским оружием вглубь территории России, передает ТАСС.

    Как сообщают источники издания, Трамп изменил только риторику, но не курс в отношении конфликта на Украине. Американский лидер по-прежнему разрешает продажу оружия США Украине, но ограничивает их применение для ударов вглубь России.

    Газета пишет, что перед встречей с Владимиром Зеленским Трамп провел встречи с представителями своей администрации, которые якобы настаивали на более жесткой позиции по Украине. Среди них – постпред США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    Источники издания подчеркнули, что Трампа также проинформировали о планируемом наступлении ВСУ, для которого потребуется разведывательная поддержка Соединенных Штатов.

    Майк Уолц, выступая на телеканале Fox News, отказался прямо комментировать возможность ракетных ударов вглубь России с применением западных вооружений. По его словам, «эти вопросы прорабатывают президент, министр обороны и госсекретарь, а также обсуждают с НАТО и украинской стороной».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными заявления о том, что Украина может вернуть утраченные территории военным путем. Он отметил, что убеждение Трампа в возможности выхода Украины на границы 2022 года при поддержке ЕС и НАТО не соответствует действительности.

    В августе сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары глубже по территории России.

    Россия предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, передающих Украине дальнобойные ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    CNN заявила о сомнениях в будущем ООН из-за выступления Трампа

    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Резкое выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН вызвало вопросы о способности организации сохранить свою роль в современном мире.

    Американский телеканал CNN проанализировал выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По оценке канала, Соединенные Штаты, долгое время поддерживавшие ООН, сейчас превратились в главных критиков организации, что вызывает сомнения в ее способности выжить в нынешнем виде.

    CNN отметила, что выступление Трампа на сессии Генассамблеи ООН продемонстрировало новую мировую реальность, в которой роль ООН подвергается сомнению. В частности, Трамп заявил: «Соединенные Штаты, сделавшие больше, чем любая другая страна для создания Организации Объединенных Наций и поддерживавшие ее на протяжении десятилетий, превратились в ее самых яростных критиков. Это ставит под сомнение способность некогда жизненно важной мировой структуры выжить в ее нынешнем виде».

    Во время выступления на общеполитической дискуссии Трамп подчеркнул, что ООН не справляется с урегулированием международных конфликтов, а также указал, что мир мог бы избежать войн, если бы организация эффективно выполняла свои задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов.

    Москва заявила, что не разделяет некоторые заявления Трампа, прозвучавшие на Генассамблее ООН.

    Трамп на Генассамблее ООН выразил негативное отношение к ключевым элементам либерального международного порядка.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 12:47 • Новости дня
    Акции оборонных компаний в Азии и ЕС подскочили после выступления Трампа на ГА ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Крупные оборонные концерны Европы и Азии зафиксировали резкий рост акций после заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, сообщило Bloomberg.

    Акции оборонных предприятий заметно выросли на мировых биржах после выступления бывшего президента США Дональда Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По данным Bloomberg, в Азии наиболее впечатляющий рост продемонстрировала южнокорейская Hanwha Aerospace: стоимость ее акций увеличилась на 5,9%, что стало историческим максимумом для компании.

    Акции других заметных игроков из Южной Кореи – Korea Aerospace Industries и Hyundai Rotem – также укрепились, прибавив по 4% каждая. Японские корпорации IHI и Mitsubishi Heavy Industries выросли на 10% и 5% соответственно.

    В Европе акции шведского концерна SAAB обновили рекорд, увеличившись на 5,8%. Котировки британской BAE Systems поднялись на 1,6%, а германского Rheinmetall – на 1,4%.

    Аналитики агентства Bloomberg связывают эту динамику не только с реакцией на выступление Трампа, но и с продолжающейся геополитической напряженностью и ожиданиями роста расходов на оборону во всем мире.

    Ранее Трамп выступил с речью, в которой заявил о возможности введения новых пошлин в отношении России и ее торговых партнеров.

    Трамп отметил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» или «пойти еще дальше».

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что при наличии «реальной военной мощи» победа заняла бы менее недели, а также сравнил Россию с «бумажным тигром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 14:27 • Новости дня
    AP: Трамп предложил вернуться к работе уволенным из-за оптимизации DOGE сотрудникам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшим государственным служащим, уволенным из-за реформ департамента государственной эффективности (DOGE) предпринимателя Илона Маска, вернуться к работе, пишет Associated Press (AP).

    По информации AP, бывшие сотрудники управления общих служб США (GSA) получили срок до конца текущей недели для принятия решения о возвращении, а выйти на работу им предстоит 6 октября после семимесячного оплачиваемого отпуска, передает РИА «Новости».

    Внутренний документ GSA указывает, что речь идет о специалистах, занимавшихся управлением рабочих мест правительства. «После увольнений не осталось сотрудников для выполнения базовых функций», – заявил один из бывших сотрудников Чэд Бекер.

    Ранее департамент государственной эффективности обозначил управление общих служб как основную цель сокращения расходов, подчеркнув необходимость борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями. В результате реформ штат ведомства уменьшился на 79% в центральном аппарате и на 35% среди управляющего состава.

    Агентство отмечает, что возвращение сотрудников происходит и в других госструктурах. В частности, налоговое управление США позволило некоторым бывшим работникам остаться, министерство труда также восстановило уволенных, а служба национальных парков вернула часть персонала.

    Издание New York Times сообщало, что DOGE завысил успехи в сокращении расходов бюджета США.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 03:20 • Новости дня
    Экс-посол Британии Крейг Мюррей объяснил нерабочие эскалаторы в ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший британский посол экс-посол Британии и правозащитник Крейг Мюррей рассказал, что в здании ООН – в Женеве или Нью-Йорке – эскалаторы последние несколько лет не работают.

    «Эскалаторы обычно отключены, потому что США не платят по счетам. Так что деньги у организации закончились и она не может поддерживать работу эскалаторов. Так что даже высокопоставленные дипломаты вынуждены ходить вверх и вниз по лестницам, что вызывает большое недовольство», – рассказал Мюррей в шоу Рика Санчеса на RT.

    По его словам, эскалаторы включают очень редко ради очень важной персоны.

    «Возможно, что это кто-нибудь протестует не столько против самого Трампа, а против того, что эскалатором дозволяется пользоваться только ему и никому больше», – предположил бывший дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Секретная служба США проводит расследование, чтобы выяснить, были ли телесуфлер и эскалатор, на которые пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны во время проведения Генассамблеи ООН.

    Трамп же разразился тирадой в соцсети о саботаже и потребовал арестов всех виновных.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что напугало в ООН охрану президента Америки.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков объяснил высказывание Трампа о России влиянием встречи с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывание Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Трамп назвал Россию «бумажным тигром» после беседы с Владимиром Зеленским и, вероятно, находясь под влиянием его позиции, передает ТАСС. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что, по их информации, слова Трампа были сказаны именно после контакта с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того взгляда на ситуацию, который глава киевского режима изложил американскому президенту. Он подчеркнул, что восприятие ситуации со стороны Киева резко отличается от российского.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия скорее медведь, а бумажных медведей не бывает.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 09:10 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен звонила Трампу и уговаривала давить на Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Регулярные личные звонки Урсулы фон дер Ляйен Дональду Трампу способствовали снижению пошлин на европейские товары до 15% и сближению ЕС и США, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую связывалась с президентом США Дональдом Трампом и убеждала его усилить давление на Россию, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По информации источников издания, регулярные и личные контакты между фон дер Ляйен и Трампом сблизили их политические позиции. Европейские чиновники считают, что глава ЕК все еще идет на уступки, однако участвует в обсуждении вопросов безопасности наравне с американской стороной.

    Как отмечают неназванные европейские чиновники, после встречи фон дер Ляйен и Трампа на саммите Группы семи в июле контакты между Брюсселем и Вашингтоном стали более активными. Позже Трамп сам звонил главе Еврокомиссии и приглашал ее на встречу в Шотландии, где Евросоюз и США заключили торговое соглашение. Один из представителей ЕС отметил, что фон дер Ляйен «смогла впечатлить» Трампа, а размер пошлин в ходе переговоров постепенно снижался с 35% до 15%.

    Собеседники Politico подчеркивают, что именно неформальные прямые контакты способствовали улучшению отношений. В то же время часть европейских чиновников скептически оценивают сближение с Трампом, указывая, что он действует на свое усмотрение вне зависимости от достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Урсула фон дер Ляйен действует иррационально и некомпетентно. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что позиция фон дер Ляйен на встречах с Дональдом Трампом может иметь юридические последствия. Фон дер Ляйен не стала объявлять ответные меры на введенные Соединенными Штатами пошлины.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 10:23 • Новости дня
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пересмотрев свою позицию по конфликту на Украине, президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США, сообщает Bloomberg.

    Трамп внезапно изменил свою позицию по ситуации на Украине, заявив, что Киев «способен вернуть утраченные территории при поддержке Европы». Однако Трамп не озвучил новых шагов по оказанию военной помощи Украине или ужесточению санкций против России, сосредоточив давление на европейских союзников, передает Bloomberg.

    Публично украинские и европейские политики приветствовали изменение тона Трампа, но в частных беседах выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон оставляет основную ответственность за исход конфликта Европе. В то же время в речи на Генассамблее ООН Трамп подчеркнул необходимость применения Евросоюзом высоких тарифов против стран, увеличивших закупки российских энергоносителей, таких как Китай и Индия.

    Экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Трамп действительно «просто хочет задеть Путина, но не дает понять, что собирается что-то делать». Источники отмечают, что Трамп по-прежнему отказывается от жестких шагов против Москвы, несмотря на эскалацию со стороны России.

    Ранее Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (0)
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    В России заочно осудили директора эстонского музея за реабилитацию нацизма
    В Шереметьево столкнулись самолеты
    В Приморье задержали водителя с частями тела амурского тигра

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      3 комментария
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

