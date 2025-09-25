Синоптик сообщил о возвращении заморозков в центр России

Заморозки зафиксировали в 11 регионах Центральной и Северо-Западной России

Tекст: Мария Иванова

В центр Европейской России вернулись заморозки, сообщает Telegram-канал Леуса.

По словам синоптика, причиной похолодания стало активное арктическое вторжение, которое началось во вторник. В четверг, по оценке специалиста, многие населённые пункты переживают самый холодный день недели.

В ночь на среду температура воздуха на обширной территории опустилась ниже нуля. Заморозки зафиксированы в Псковской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Калужской, Московской, Рязанской, Брянской, Орловской, Тульской и Костромской областях. Также отрицательные температуры отмечались в Нижегородской и Кировской областях Приволжского округа.

Самой холодной точкой стала Жуковка в Брянской области, где столбики термометров опустились до минус 2,9 градуса. Автор канала отмечает, что приведённые данные актуальны на шесть часов утра, а в следующие часы температура могла ещё немного снизиться.

Синоптик предупреждает, что в ближайшую ночь сохранится высокая вероятность заморозков в Северо-Западном, Центральном и Приволжском округах, а также они ожидаются в Южном федеральном округе – в Луганской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской областях и Донецкой народной республике.

Накануне сообщалось что в некоторых районах Подмосковья ночью ожидается похолодание до нуля градусов. При этом дневная температура в регионе не превысит 9-11 градусов.

В этом году метеоосень в Москве пришла позже обычного.

Синоптики ранее предупредили о мокром снеге к концу недели.