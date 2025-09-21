Суд обязал Певчих ежедневно выплачивать РФПИ по 75 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Также с нее взысканы расходы по уплате госпошлины в размере 150 тыс. рублей. В судебном документе отмечается: «Взыскать с Певчих Марии*** Константиновны в пользу акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» неустойку в размере 75 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 150 тыс. рублей», передает ТАСС.

Кроме того, суд обязал Певчих опровергнуть на своем YouTube-канале заявления о том, что генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев якобы причастен к коррупции и уклонению от уплаты налогов. Суд признал эти сведения не соответствующими действительности.

Напомним, украинский сайт «Миротворец» добавил сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Марию Певчих*** (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов в России) в свою базу данных.

Ранее Росфинмониторинг включил Певчих в список террористов и экстремистов. В январе Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих по обвинению в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о ВС России и вандализме.