Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Певчих внесли в базу сайта «Миротворец»
Украинский сайт «Миротворец» добавил сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Марию Певчих*** (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов в России) в свою базу данных.
В публикации на сайте ее обвиняют в участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины», передает RT. Кроме того, сообщается, что Певчих занимается продвижением тезисов за снятие антироссийских санкций и якобы «манипулирует общественно значимой информацией».
Ранее Росфинмониторинг включил Певчих в список террористов и экстремистов. В январе Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих по обвинению в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о ВС России и вандализме.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
*** Признан(а) в РФ иностранным агентом