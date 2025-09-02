Три человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

Три жителя Новой Таволжанки получили ранения при обстреле ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Три человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава области отметил: «Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека». Подробности о состоянии пострадавших и характере их травм не уточняются.

По предварительным данным, обстрел осуществлялся с территории Украины. Власти региона оказывают необходимую помощь пострадавшим и контролируют ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город, в результате которого были атакованы жилые дома.

В белгородском селе Беленькое женщина получила баротравму из-за дрона ВСУ и сама пришла за медицинской помощью, а 18-летняя жительница Грайворона получила сотрясение мозга и минно-взрывную травму. В результате обстрелов Херсонской области за сутки один человек погиб, четверо получили ранения.