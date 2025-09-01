Минно-взрывную и баротравму получили жительницы Белгородской области из-за БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Ранены двое. В Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Госпитализация не потребовалась», – сказано в посте.

Гладков добавил, что в Грайворонском округе города Грайворон из-за атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка.

«Она обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – пояснил губернатор.

Также Гладков описал ряд повреждений фасадов зданий, окон и автомобилей от атаки дронов ВСУ в разных районах, селах и округах области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жительница села Муром Шебекинского округа ранена при обстреле ВСУ. В ночь на 1 сентября Минобороны сообщило, что за пять часов с полуночи силы ПВО уничтожили 50 дронов над восемью регионами России.