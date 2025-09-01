Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Минно-взрывную и баротравму получили жительницы Белгородской области из-за БПЛА
В белгородском селе Беленькое женщина получила баротравму из-за дрона ВСУ и сама пришла в больницу за помощью, как и 18-летняя жительница города Грайворон, получившая сотрясение мозга и минно-взрывную травму, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Ранены двое. В Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Госпитализация не потребовалась», – сказано в посте.
Гладков добавил, что в Грайворонском округе города Грайворон из-за атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка.
«Она обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – пояснил губернатор.
Также Гладков описал ряд повреждений фасадов зданий, окон и автомобилей от атаки дронов ВСУ в разных районах, селах и округах области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жительница села Муром Шебекинского округа ранена при обстреле ВСУ. В ночь на 1 сентября Минобороны сообщило, что за пять часов с полуночи силы ПВО уничтожили 50 дронов над восемью регионами России.