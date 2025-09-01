Минобороны сообщило о количестве сбитых над регионами страны дронах за ночь

Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, «отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся». Он пояснил, что раньше разовые приказы на доплаты не включались в расчет среднего заработка, теперь же будет учитываться вся сумма, полученная работником от работодателя, пояснил он в эфире радио Sputnik.

Экономист отметил, что нововведение повлияет только на расчет отпускных, порядок начисления больничных останется прежним.

Сафонов добавил, что изменения не затронут статистику, поскольку все официальные выплаты уже учтены в базе социального фонда. Новые правила, по словам эксперта, скажутся на материальном положении граждан при выходе в отпуск или увольнении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

