Минобороны сообщило о количестве сбитых над регионами страны дронах за ночь
Минобороны в Telegram-канале сообщило, что за пять часов с полуночи силы ПВО уничтожили 50 дронов над о количестве сбитых над восемью регионами России.
«С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Белгородской области сбыты 12 дронов, над Саратовской областью – четыре БПЛА, по три беспилотника нейтрализованы над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан.
Еще два дрона силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края, над акваторией Черного моря – 16 дронов и семь – над акваторией Азовского моря.
Напомним, с 21 часа вечера воскресенья над регионами России уничтожены 25 украинских БПЛА, сообщило Минобороны.