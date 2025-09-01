Силы ПВО за три часа уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России

Tекст: Ирма Каплан

«С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что три дрона были сбиты над территорией Республики Крым, один – над Краснодарским краем и 21 БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 августа в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 47 квартир, 15 частных домов и два офиса после атаки БПЛА.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждении школы, почты, ДК и домов в Густомое.

При этом российские военные с помощью ударных БПЛА вывели из строя американский военный автомобиль и уничтожили антенну управления беспилотниками в районе Дроновки.







