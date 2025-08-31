Tекст: Ольга Иванова

Военные операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили автомобиль HMMWV производства США и антенну управления БПЛА в районе Дроновки, передает РИА «Новости». По информации Министерства обороны, первый удар по автомобилю был нанесен на мосту во время попытки переправы через реку, в результате чего техника была обездвижена. Вторым ударом БПЛА автомобиль был полностью выведен из строя, что заблокировало движение по мосту.

В ходе разведывательного вылета в самом населенном пункте российские военные обнаружили антенну управления беспилотниками противника и уничтожили ее точным попаданием. В Минобороны отметили, что операторы БПЛА продолжают оказывать поддержку штурмовым подразделениям, нанося удары по ближним тылам противника, блокируя поставки боеприпасов и затрудняя проведение ротаций на передовых позициях. Такие действия способствуют дальнейшему продвижению российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава.

Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, располагавшийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.