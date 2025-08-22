Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.0 комментариев
ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, находившийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.
Российские военные уничтожили штаб и командование 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Харьковской области ударом фугасной авиабомбы ФАБ-3000, передает Lenta.ru. По данным Telegram-канала Shot, штаб бригады располагался в подвале школы в селе Лесная Стенка.
Сообщается, что удар был нанесен накануне около пяти вечера. В результате атаки ликвидированы не менее 50 украинских военных – примерно 30 из них погибли сразу, остальные оказались под завалами. Среди гражданского населения пострадавших нет.
Ранее российские войска сбросили ФАБ-3000 и ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и селе Гремяч.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области.
Российские военные нанесли удары по ключевым позициям ВСУ и нацгвардии в Донбассе с применением авиабомб ФАБ и управляемых ракет.
ВКС России поразили пункты ВСУ и склад БПЛА в ДНР и Черниговской области.
В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивавшим их работу.