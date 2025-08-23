  • Новость часаРоссийские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    7 комментариев
    23 августа 2025, 14:46 • Новости дня

    Минобороны показало кадры удара «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР

    ВС России нанесли удар «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава, сообщило Минобороны России.

    Российская армия нанесла групповой удар по временным пунктам размещения украинских военных на территории Донецкой Народной Республики, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В атаках использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники «Герань».

    По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены четыре реактивные системы залпового огня, три танка, до семи боевых разведывательных машин, до 22 боевых машин пехоты, до 20 единиц автотранспорта и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

    Также ликвидированы склад боеприпасов, командный пункт, укрытие для личного состава, а потери среди украинских военнослужащих превысили 600 человек.

    Ранее российские войска поразили пункт ССО ВСУ в Сумской области.

    Минобороны показало уничтожение танка Leopard на Купянском направлении.

    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области.

    22 августа 2025, 15:55 • Новости дня
    Уничтожена причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО Украины

    Причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО уничтожена в Сумской области

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области была уничтожена группа ССО Украины, которая, как предполагается, причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева, сообщили силовики.

    Группа 140-го центра сил специальных операций ВСУ была ликвидирована в Сумской области, передает ТАСС.

    В состав группы входил командир Илья Билык с позывным «Голландец», старший оператор БПЛА Станислав Яворский с позывным «Борат» из Калуша Ивано-Франковской области, оператор БПЛА Юрий Шевчук с позывным «Джулиан» и боец с позывным «Сириус».

    По данным собеседника агентства, уничтожение произошло 17 августа. Собеседник агентства отметил, что эта группа могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Абачев получил ранение в одном из приграничных районов в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (3)
    23 августа 2025, 06:15 • Новости дня
    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину

    Франция выразила послу Италии Д'Алессандро недовольство словами Сальвини о Макроне

    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Париж вызвал посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро после резкого заявления вице-премьера Маттео Сальвини, который предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону надеть каску и лично отправиться на Украину, сообщает Agence France-Presse.

    Сальвини так отреагировал на заявление Макрона об отправке на Украину европейских войск в рамках гарантий безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Дипломатические источники заявили, что французская сторона назвала подобные заявления не соответствующими атмосфере доверия между двумя странами. Послу сказали, что заявление Сальвини идет вразрез с последними «событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины».

    Сальвини также подчеркивал, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны препятствовать усилиям, направленным на мирное урегулирование ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Италии Джорджа Мелони также отвергла инициативу Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину и предупредила о возможных опасных последствиях. Макрон предложил, чтобы будущее соглашение о мире с Россией предусматривало создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Макрона по ситуации на Украине авантюрной и конфронтационной.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 13:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 23:30 • Новости дня
    Путин: Способы ведения боевых действий меняются каждый месяц

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас способы ведения боевых действий меняются каждый месяц, если отстать, то потери резко возрастают и динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    «Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отставание на несколько недель ведет к резкому росту потерь или снижению динамики продвижения на линии боевого соприкосновения. «Несколько месяцев достаточно, и все», – заявил президент.

    Путин отметил, что российские специалисты постоянно работают над повышением эффективности вооружений.

    «Вот эффективность – прямо сегодня одно применяем средство, раз – падает. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем, в течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения, эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает», – сказал президент.

    «У нас сидят люди, которые занимаются, думают. Приняли соответствующие решения - эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете», – сказал он.

    Напомним, как отметил Путин, недружественные России элиты заявляют о том, что Москва якобы начала войну на Украине, но война началась в 2014 году, когда против населения Донбасса применили танки и авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Срочное заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» назначено на 26 августа, сообщил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Россия запросила срочное заседание СБ ООН», – сообщил Полянский в Telegram.

    Дипломат отметил, что причиной запроса стало появление новой информации о задержании подозреваемого в организации терактов. По его словам, Россия намерена обратить внимание Совбеза на затягивание расследования, проводимого Германией, и отсутствие его прозрачности для членов Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило заседание на 16.00 по времени Нью-Йорка, то есть на 23.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по европейскому ордеру, выданному немецким судом. Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 07:59 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство включило морские порты Мариуполь и Бердянск в официальный реестр открытых для захода иностранных судов, следует из распоряжения кабмина России.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    «1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 7. Бердянск (Запорожская область). 2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 23. Мариуполь (Донецкая Народная Республика)», – приводит РИА «Новости» текст документа, из которого следует, что в морские порты Мариуполь и Бердянск разрешат заход иностранных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузооборот Бердянского морского порта вырос с 244 тыс. тонн в 2023 году до более 300 тыс. тонн в 2024 году, что составляет увеличение на 19%. Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил ,что генеральный план Мариуполя делает этот портовый город одним из важнейших центров в Донбассе.

    Комментарии (10)
    23 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южной группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Червоного, Северска, Миньковки, Васюковки, Марково, Берестока, Дроновки, Свято-Покровского, Николаевки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Ольговки, Купянска, Андреевки, Осиново, Ковшаровки Харьковской области, Карповки, Кировска и Колодезей ДНР.

    При этом потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре броемашины, в том числе французский бронетранспортер VAB, американские бронеавтомобиль MaxxPro и бронемашина HMMWV. Уничтожены артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Старой и Новой Гуты, Павловки, Новой Сечи, Кондратовки, Варачино и Юнаковки Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Грановым, Ветеринарным, Охримовкой и Волчанском.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Димитрова, Красноармейска, Белицкого, Сухого Яра, Муравки, Родинского, Новопавловки, Чунишино ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 430 военнослужащих, девять бронемашин, включая британские бронетранспортер Spartan и Mastiff. Уничтожены три артиллерийских орудия и две израильские радиолокационные станции RADA, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Культурного, Полтавки, Зеленого Гая Запорожской области, Новохатского, Камышевахи ДНР, Новониколаевки, Запорожского и Великомихайловки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М198, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    За день до этого они освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. А ранее освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 03:51 • Новости дня
    @ Florian Gaertner/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о невозможности подписания мирного соглашения между Россией и Украиной Владимиром Зеленским, поскольку тот больше не является президентом Украины.

    «Кто будет подписывать мир? Скажете Зеленский? Да вы шутите. Он ничьим президентом не является, его мандат истек в мае прошлого года», – приводит слова Меланшона ТАСС.

    Политик отметил, что проведение выборов после подписания соглашения может привести к отказу нового президента от обязательств, подписанных Зеленским.

    По словам Меланшона, только легитимно избранный украинский президент должен ставить подпись под мирным соглашением. «Кого они захотят, это не наше дело, но он и будет подписывать мирное соглашение», – заявил лидер французской партии.

    Меланшон потребовал от украинских властей восстановить права профсоюзов и оппозиционных партий, которые, по его словам, оказались на Украине фактически под запретом. Он считает, что именно честные президентские и парламентские выборы создадут условия для перемирия, которого добиваются европейские страны, а попытки игнорировать эти вопросы ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но возник вопрос о том, кто будет подписывать документы. Путин подчеркивал, что Конституционный суд Украины запрещает продление президентского срока, а полномочия Зеленского истекли. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 05:58 • Новости дня
    Telegraph указала на риск катастрофы для Киева при провале мирного плана Трампа

    Telegraph: Провал мирного плана Трампа может стать катастрофой для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Если мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не принесет результатов, Киеву грозит катастрофа, пишет британская газета Telegraph.

    «Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», – приводит ТАСС текст Telegraph.

    Telegraph подчеркивает, что положение Украины на фронте становится все более сложным. По мнению издания, главные проблемы ВСУ – нехватка живой силы и нарастающие противоречия внутри командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине. «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – сказал он.


    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 22:57 • Новости дня
    Путин заверил, что Курская область и остальное приграничье будут восстановлены

    Путин: Курская область и остальное приграничье будут восстановлены

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Все объекты в Курской области и других приграничных областях, поврежденные в результате боевых действий, будут восстановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    «Я уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что поддержку в развитии получит «и малый, и средний бизнес, и крупные предприятия». Российское правительство разрабатывает «программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях – и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде».

    Один из руководителей Курской АЭС обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность частичного распределения электроэнергии в пользу ввода новых промышленных мощностей в Курской области. Путин ответил, что «это вполне логично и должно быть сделано», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев указал, что госкорпорация не приостанавливала работу Курской АЭС и строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия. Кроме того, по его словам, «оказана очень большая помощь нашими строителями в укреплении обороноспособности Курской области». Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2.

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ. Он поручил разработать программу поддержки наукоградов России и оценил развитие научных центров на выставке в Сарове. Путин отметил подвиг основателей российской атомной отрасли. Президент рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России.


    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 23:10 • Новости дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Недружественные России элиты заявляют о том, что она якобы начала войну на Украине, но война началась в 2014 году, когда против населения Донбасса применили танки и авиацию, указал президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    Путин отметил, что для России «нет недружественных стран», только «недружественные элиты в некоторых странах», которые «промывают мозги» своим согражданам.

    «Говорят о том, что мы начали войну. И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин заверил, что Россия предпринимает все возможные усилия для завершения этой войны.

    Путин также сообщил, что пообщался с сотрудниками Росатома, которые принимали участие в спецоперации. Президент отметил, что они «воевали героически», некоторые «получили тяжелые ранения».

    В июне Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.


    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 02:19 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Сумской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Конотопе Сумской области Украины раздался взрыв, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Харьковской области Украины накануне также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО за несколько часов сбили десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.50 мск до полуночи четыре дрона были сбиты над Ростовской областью, еще четыре – над Краснодарским краем, а два – над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа в ночь с четверга на пятницу.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 03:42 • Новости дня
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на 23 августа Волгоградская область подверглась атаке беспилотников, в результате которой пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходить массовая атака беспилотных летательных аппаратов, которая отражется силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации Волгоградской области.

    Бочаров сообщил, что один из дронов упал в районе улицы Ленина в городе Петров Вал рядом с многоэтажным домом. В результате происшествия было повреждено остекление здания.

    По предварительным данным, пострадали трое жителей, среди которых ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни отсутствуют.

    Кроме того, обломки одного из беспилотников вызвали возгорание сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг возгорания был локализован, угрозы населенному пункту нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила прием и выпуск рейсов в аэропорту Волгограда. Накануне Волгоградская область также подверглась массированной атаке БПЛА.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 06:54 • Новости дня
    «Северяне» за сутки ликвидировали более 160 украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 160 человек.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении формирования «Северян» при поддержке авиации ВКС России и артиллерии продвигаются вперед в районе Юнаковки. ВСУ заняли оборонительные позиции и не предпринимают активных действий, проводя ротацию подразделений.

    «Штурмовые группы, сломив ожесточенное сопротивление врага, продвинулись в Юнаковке на 300 м, овладели девятью зданиями в населенном пункте и одной позицией в лесополосе», – говорится в сообщении.

    На направлениях Теткино и Глушково противник также не проявлял активности, а российская авиация продолжала наносить удары по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и у Синельниково. На левом берегу реки Волчья российские силы продвинулись до 200 м, а западнее Синельниково штурмовые группы «Северян» заняли опорный пункт противника, продвинувшись на 150 м.

    На Липцовском участке ситуация оставалась без значимых изменений, расчеты FPV-дронов «Северян» выявляли и поражали огневые точки украинских войск. На участке Меловое-Хатнее российские бойцы продвинулись на 600 м и заняли две позиции ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области Украины ВСУ демонстрируют крайне низкий уровень взаимодействия, украинские военные по ошибке открывали огонь по позициям других подразделений ВСУ.

    Комментарии (0)
