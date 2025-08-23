Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Южной группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Червоного, Северска, Миньковки, Васюковки, Марково, Берестока, Дроновки, Свято-Покровского, Николаевки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Ольговки, Купянска, Андреевки, Осиново, Ковшаровки Харьковской области, Карповки, Кировска и Колодезей ДНР.

При этом потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре броемашины, в том числе французский бронетранспортер VAB, американские бронеавтомобиль MaxxPro и бронемашина HMMWV. Уничтожены артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Старой и Новой Гуты, Павловки, Новой Сечи, Кондратовки, Варачино и Юнаковки Сумской области, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Грановым, Ветеринарным, Охримовкой и Волчанском.

ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Димитрова, Красноармейска, Белицкого, Сухого Яра, Муравки, Родинского, Новопавловки, Чунишино ДНР и Филии Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 430 военнослужащих, девять бронемашин, включая британские бронетранспортер Spartan и Mastiff. Уничтожены три артиллерийских орудия и две израильские радиолокационные станции RADA, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Культурного, Полтавки, Зеленого Гая Запорожской области, Новохатского, Камышевахи ДНР, Новониколаевки, Запорожского и Великомихайловки Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М198, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

За день до этого они освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. А ранее освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.