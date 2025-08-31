Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.4 комментария
Жительница села Муром Шебекинского округа ранена при обстреле ВСУ
Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу, из-за чего пострадала мирная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 г.ородаБелгорода», – сказано в посте.
Гладков уточнил, что информация о последствиях атаки ВСУ по району уточняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 августа в результате атак дронов ВСУ пострадали трое мирных жителей.
Системы противовоздушной обороны нейтрализовали десятки украинских беспилотников в небе Крыма и над акваторией Черного моря за три часа вечером воскресенья, сообщили в Минобороны.