Жительница села Муром Шебекинского округа ранена при обстреле ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 г.ородаБелгорода», – сказано в посте.

Гладков уточнил, что информация о последствиях атаки ВСУ по району уточняется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 августа в результате атак дронов ВСУ пострадали трое мирных жителей.

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали десятки украинских беспилотников в небе Крыма и над акваторией Черного моря за три часа вечером воскресенья, сообщили в Минобороны.

