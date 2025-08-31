  • Новость часаПушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    26 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    31 августа 2025, 21:57 • Новости дня

    ПВО сбила 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны нейтрализовали десятки украинских беспилотников в небе Крыма и над акваторией Черного моря.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, передает РИА «Новости», об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером тридцать первого августа в период с 18.00 до 21.00 по московскому времени. Семь беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, еще 25 – над акваторией Черного моря.

    В Минобороны отметили: «Тридцать первого августа с 18.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и 25 – над акваторией Черного моря». О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа.

    31 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    Комментарии (7)
    31 августа 2025, 03:25 • Новости дня
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны в рамках вопроса о гарантиях безопасности для Киева обсуждают возможность поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, пишет Telegraph.

    «Благодаря брифингам с участием более дюжины западных чиновников Telegraph удалось опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы могла бы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения», – пишет Telegraph.

    Как отмечается, идея с Гринкевичем рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий, передает РИА «Новости».

    Telegraph пишет, что американские и европейские чиновники обсуждали использование американского военного командира для координации развертываний, а Гринкевич потенциально может занять этот пост, если Вашингтон одобрит предложение. Окончательные детали плана, как ожидается, могут быть объявлены уже на этих выходных.

    Согласно публикации, в рамках обсуждаемого плана европейские страны также ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине для восстановления коммерческих авиарейсов. Предлагается, что эта зона сначала охватит западные регионы страны, а обеспечить ее работу помогут западные истребители и системы ПВО.

    Дополнительно план предусматривает, что Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства на Украину и обратно. Болгария и Румыния могут участвовать в разминировании акватории.

    Европейский контингент, как ожидается, будет размещен в глубине территории Украины и, вероятнее всего, составит менее 30 тыс. человек. Согласно сведениям газеты, речь может идти о переводе военных инструкторов на новые базы на западе страны.

    Telegraph подчеркивает, что европейским странам потребуется поддержка США по линии разведки для реализации этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами. США обсуждает с Евросоюзом возможность отправки американских частных военных компаний на Украину. Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева.

    Комментарии (24)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина в Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске в Харьковской области.

    В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

    На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой народной республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооруженных формирований на этом участке – до 440 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 12:06 • Новости дня
    Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине, подробности о судне пока неизвестны.

    Судно получило значительные повреждения и стало тонуть вблизи Одессы, передает ТАСС. По информации украинского издания «Страна», сухогруз, предположительно, подорвался на морской мине. На опубликованных кадрах видно, что судно имеет сильный дифферент на корму. Название и принадлежность сухогруза не раскрываются.

    Официальные комментарии от властей на данный момент отсутствуют. Это уже не первый случай инцидентов с минами в этом районе: ранее в августе взрыв двух мин на пляже Одесской области привел к гибели трех человек. С 2022 года украинские военные активно устанавливали мины в Черном море, после штормов дрейфующие боеприпасы неоднократно обнаруживали даже у турецкого побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мина взорвалась рядом с пляжем в Одессе. Страны НАТО приняли решение разминировать Черное море.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:59 • Новости дня
    Герасимов: Выполнение задач СВО будет продолжено наступательными действиями

    Tекст: Антон Антонов

    Выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий», – приводит слова Герасимова Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях. Он также сообщил, что ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил он.

    Комментарии (13)
    31 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Пушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками

    Tекст: Ольга Иванова

    Юг Донецкой Народной Республики перешел под контроль подразделений российских войск после освобождения Камышевахи, подчеркнул глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о полном контроле подразделений российских войск над югом республики после освобождения Камышевахи, передает РИА «Новости». Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха, и теперь в зоне ответственности группировки войск «Восток» освобождены все населенные пункты.

    Пушилин подчеркнул значимость этого события и выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в освобождении. По его словам, последние населенные пункты на юге были взяты под контроль. «Последний населенный пункт оставался, вот теперь все – на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», – заявил Пушилин.

    Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» продолжают улучшать свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая условия для обеспечения безопасности освобожденных населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:34 • Новости дня
    Ультраправая группировка White Phoenix заявила о причастности к убийству Парубия

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия, назвав его предателем.

    Украинское подразделение американской ультраправой группировки The Base White Phoenix, запрещенной в России, выступило с заявлением о своей поддержке убийства Андрея Парубия, передает «Газета.Ru».

    В своем обращении представители группировки заявили о своей поддержке в «ликвидации предателя и осквернителя украинской нации».

    Ранее во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

    Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Знаменка на Украине был нанесен удар по машине скорой помощи с использованием беспилотника, автомобиль полностью уничтожен огнем, пострадавших нет.

    Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, передает РИА «Новости». Минздрав России сообщил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи на подстанции. В результате удара машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

    В Минздраве подчеркнули: «Уверены, что ответственные за целенаправленные атаки на объекты здравоохранения не останутся безнаказанными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество. Жертв и пострадавших не зарегистрировали.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти приняли решение не допускать паломников-хасидов в Умань осенью по причине сохраняющихся ограничений на массовые мероприятия в условиях военного положения.

    Как сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на источники, Украина не позволит хасидам провести традиционное массовое паломничество в Умань в сентябре. Решение объясняется продолжающимся с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны и вопросами безопасности, пишет Maariv. Несмотря на это, прошлые годы показывали, что десятки тысяч хасидов все же приезжали на Украину, несмотря на официальные предупреждения.

    По информации портала i24, Киев выразил недовольство позицией Израиля по российскому вопросу и предъявил дополнительные требования. В частности, украинская сторона настаивает, чтобы Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских, если паломничество все же состоится.

    Официального подтверждения запрета со стороны Киева пока нет. Отдельно власти Молдавии, через которую проходит основной маршрут паломников, потребовали от Израиля гарантий и оплаты временного авиационного терминала, а также обеспечения полиции на маршруте и в самолетах. Сумму расходов оценивают примерно в 8 млн шекелей, которые, по данным СМИ, Израиль должен перечислить до 3 сентября, иначе въезд хасидам будет закрыт.

    Ранее у города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции.

    Комментарии (5)
    31 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    Мерц: Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России.

    Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

    Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (2)
    31 августа 2025, 08:15 • Новости дня
    Десантник ВС России рассказал о бегстве грузинских наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузинские наемники, столкнувшись с российскими десантниками, предпочитали не вступать в бой и быстро отходили с позиций, сообщил десантник, командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» ВС России с позывным «Гулаха».

    «Гулаха» рассказал, что грузинские наемники ВСУ стараются избегать прямого стрелкового боя при встрече с российскими военными, передает РИА «Новости». По его словам, наемники прибывают на Украину ради денег и, столкнувшись с боем, быстро отступают.

    «Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наемники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться», – заявил «Гулаха».

    Штурмовик также отметил, что грузинские наемники почти никогда не сдаются в плен, а в случае угрозы либо погибают, либо бегут. Вместе с тем он подчеркнул, что амуниция наемников превосходит оснащение мобилизованных бойцов ВСУ: у них более качественная экипировка и легкие бронежилеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России суд приговорил грузинского наемника Элисашвили к заочному лишению свободы. Ранее суд в России утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за участие во вторжении в Курскую область. Грузинские наемники, воевавшие за ВСУ, планировали убийства руководителей Грузии.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о разоблачении Белым домом «поджигателей войны» из ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев: Белый дом разоблачил поджигателей войны из ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что даже в США стали замечать затягивание урегулирования конфликта на Украине со стороны европейских лидеров.

    Европейские лидеры затягивают конфликт на Украине, и даже в США это стало очевидно, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию портала Axios, передает РИА «Новости».

    «ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС», – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Портал Axios сообщил. что источники в Белом доме отметили, что европейские лидеры мешают украинскому урегулированию.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, 11 аппаратов были сбиты над Волгоградской областью, еще восемь – над Ростовской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожено в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников в ночь на субботу над рядом российских регионов и Черным морем.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Установить личность ликвидатора Парубия оказалось невозможно из-за шлема

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованных видеозаписях ликвидатор бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия полностью закрыл лицо шлемом, что препятствует его идентификации по фото и видео.

    Идентифицировать исполнителя ликвидации Парубия невозможно из-за того, что лицо человека было полностью закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». «По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно – лицо полностью закрывал шлем», – цитирует издание.

    Журналисты отмечают, что исполнитель тщательно спланировал пути отхода и использовал слепые зоны городской системы видеонаблюдения, чтобы скрыться с места происшествия. Предполагается, что в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

    Ранее во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

    Украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    Комментарии (3)
    31 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении сектантов среди иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов ФАБ в Днепропетровской области среди уничтоженных иностранных наемников обнаружились участники религиозной секты Hillsong.

    Российские силовые структуры сообщили, что часть испаноговорящих наемников, уничтоженных в районе села Терновое Днепропетровской области, принадлежали к религиозной секте Hillsong, передает ТАСС. На месте их гибели найдены личные вещи и документы, указывающие на их принадлежность к данной секте.

    По данным силовых структур, фрагменты документов были обнаружены в личных вещах погибших после ударов ФАБ на границе ДНР и Днепропетровской области. В них содержатся даты, которые позволяют предположить, что иностранцы вступили в секту уже после прибытия на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы 15 иностранных наемников, прибывших из Испании. Пленный ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта. Наемники ВСУ отказались от выполнения задач в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
