ПВО сбила 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем
Системы противовоздушной обороны нейтрализовали десятки украинских беспилотников в небе Крыма и над акваторией Черного моря.
Российские средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, передает РИА «Новости», об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером тридцать первого августа в период с 18.00 до 21.00 по московскому времени. Семь беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, еще 25 – над акваторией Черного моря.
В Минобороны отметили: «Тридцать первого августа с 18.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и 25 – над акваторией Черного моря». О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа.