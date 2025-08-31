Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

«Трое мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ», – сообщил Гладков в Telegram.

В Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали мужчина и женщина. У них диагностировали контузию и слепые осколочные ранения, их госпитализировали в городскую больницу №2. Были повреждены одна квартира и семь автомобилей.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа также зафиксирована атака беспилотника, в результате которой пострадала женщина. У нее минно-взрывная травма, ранения шеи и ног, в тяжелом состоянии ее доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Власти уточняют последствия атак.

