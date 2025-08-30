ВСУ провели серию атак FPV-дронами по Брянской области

В результате атак дронов на Брянскую область пострадали три человека

Tекст: Антон Антонов

ВСУ атаковали FPV-дронами грузовой автомобиль на автодороге Суземка-Страчово, в результате чего водитель получил легкое сотрясение, ему была оказана оперативная медицинская помощь, сообщил в Telegram губернатор.

В селе Крапивна Климовского района двое сотрудников пострадали вследствие целенаправленного удара по по территории сельхозпредприятия, они доставлены в больницу, также поврежден контрольно-пропускной пункт.

В Суземке дроны-камикадзе повредили кровлю Дома культуры, пострадавших нет. В селе Чуровичи Климовского района FPV-дроны атаковали гражданский автомобиль. Пострадавших нет, но транспортное средство уничтожено полностью. Там же после еще одной атаки FPV-дроном произошло возгорание кровли административного здания, пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой ночью над рядом российских регионов и Черным морем были перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа.