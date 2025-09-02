Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Мэр Энергодара сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город
Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город, в результате которого были атакованы жилые дома на проспекте Строителей, сообщил в Telegram-канале.
«Продолжаются налеты и атаки вражеских дронов на Энергодар. Не менее трех дронов сегодня вечером атаковали жилые дома по проспекту Строителей. Пострадавших нет. Ущерб уточняется. Будьте предельно внимательны и осторожны!» – призвал он в посте.
Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, ВСУ устроили ночной обстрел города Энергодар, ранения получила местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов.
Тогда постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что атаки Киева по ЗАЭС сменились обстрелами Энергодара и промплощадки.