  • Новость часаГерасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша решила померяться военной силой с Германией
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    18 сентября 2025, 01:37 • Новости дня

    Вильфанд рассказал о первом снеге над Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый снежный покров на территории России на этой неделе появится в Якутии в ночь на пятницу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», – сказал он ТАСС.

    По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается мокрый снег, ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается повышенная опасность укусов клещей, которую связывают с прохладной погодой и увеличенной влажностью воздуха в этом сезоне.

    Кроме того, Вильфанд отмечал необычное начало сентября в Москве и добавил, что с конца недели москвичей ожидает перемена погоды.


    17 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    @ Виталий Белоусов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до того, как был объявлен в розыск в России намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов, нарушив международные требования, сказано в документах по делу.

    «Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей – еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК России)», – приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

    Позже к этому делу добавили эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК России) «по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1 418 допинг-проб спортсменов».

    Впервые Родченков был объявлен в розыск 17 мая 2017 года. Снова бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова объявили в розыск в сентябре 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Родченков рассказал о психических проблемах после переезда в США.

    Комментарии (16)
    17 сентября 2025, 05:37 • Новости дня
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, но получил предварительный отказ из-за несоответствия указанных регистрационных данных.

    Роспатент предварительно отказал автоконцерну Renault в регистрации товарного знака Reno, передает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

    Заявка была подана в октябре 2024 года, а в апреле 2025 года экспертиза вынесла предварительный отказ. Renault должна в течение нескольких недель подготовить ответ и устранить выявленные замечания, чтобы избежать окончательного отказа.

    Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что причиной отказа стало наличие ранее зарегистрированного товарного знака, сходного до степени смешения с новым обозначением.

    Ранее зарегистрированный знак также принадлежит Renault, однако в новой заявке был указан другой адрес, не соответствующий информации в российском реестре.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, японский автопроизводитель Toyota подтвердил прекращение экспорта новых автомобилей, сохранив поставки запчастей для обслуживания уже проданных машин.

    В июне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault лишить себя возможности вернуться в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    Комментарии (7)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    Комментарии (11)
    17 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

    Депутат Бессараб: Предложение о 35-дневном отпуске непросчитанное

    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Россияне имеют право на 28-дневный оплачиваемый отпуск, еще 14 дней являются праздничными. В результате в среднем россияне работают 18 дней в месяц, сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Поэтому она выразила сомнения в перспективах принятия инициативы об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, сразу после того, как ее внесут в правительство. По его словам, необходимо посмотреть все аспекты, после чего будет дан официальный отзыв.

    «Конечно, правительство обязано рассмотреть любую инициативу, которая подается депутатами Государственной думы. Но не думаю, что эта – жизнеспособна ввиду своей непросчитанности. У нас очень хорошее положение по количеству дней оплачиваемого трудового отпуска в сравнении с европейскими и азиатскими странами», – говорит Бессараб.

    По ее словам, в России со времен Советского союза удалось сохранить 28-дневный отпуск дляработающих в стандартных условиях. А в Великобритании, Германии, Италии, Польше и Нидерландах минимальный оплачиваемый отпуск составляет 20 дней, в Австрии, Швеции, Финляндии, Франции и Испании – 25, в Португалии – 22, Японии – 10, Южной Кореи – 15, а в Индии –  12. В Китае отпуск зависит от стажа работы и варьируется от 5 до 15 дней, пояснила депутат.

    «У нас 14 календарных праздничных дней в производственном календаре. И если они выпадают на соответствующие выходные дни, то у нас увеличивается количество дней отдыха. Итого у нас на текущий 2025 год – 247 рабочих дней, из которых надо вычесть еще 28 календарных дней отпуска. В результате мы работаем 219 дней, а если дважды сходить на больничный, то и того меньше. Но даже без больничных среднее количество рабочих дней в месяц у нас составляет чуть больше 18 дней», – рассуждает собеседница.

    Кроме того, добавляет она, если рабочие условия отклоняются от нормальных, дополнительно предусматривается оплачиваемый отпуск. Его, к слову, нельзя взять компенсацией, а можно только «отгулять». И это правильно, считает депутат, потому что, работникам со сложными условиями труда требуется большее время на восстановление. Например, педагоги отдыхают больше в связи с повышенными психофизиологическими нагрузками, а экипажи летных судов имеют для отдыха 72 календарных дня из-за нестандартных условий работы.

    Ранее в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 календарных дней. Зампредседателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов инициативу поддержал.

    Комментарии (11)
    17 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В Польше нашли еще один упавший дрон

    В Замостье обнаружили дрон после сообщений о крушениях над Польшей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Замостья заявила о находке очередного беспилотника в лесу у деревни Станислава, инцидентом занялись местные и окружные службы.

    Об очередной находке упавшего дрона на юго-востоке страны сообщили сотрудники полиции Замостья, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, сегодня утром в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Станислава поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который впоследствии оказался беспилотником.

    Территория была взята под охрану, к расследованию подключены прокуратура и профильные службы. Ранее власти страны заявляли об обнаружении обломков 17 дронов.

    Глава правительства Дональд Туск 10 сентября утверждал, что сбитые над Польшей аппараты были «российскими», однако доказательства этому не представил. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что польская сторона не передавала никаких материалов, подтверждающих российское происхождение БПЛА.

    В Кремле также заявили об отсутствии официальных запросов от Варшавы по инциденту с дронами, а Минобороны России подчеркнуло, что объекты на территории Польши при недавних ударах не планировались, и выразило готовность к консультациям.

    Представители Белоруссии в свою очередь указывали, что своевременно информировали Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а некоторые из сбившихся с курса аппаратов были уничтожены белорусской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Константин Долгов заявил, что западные страны вспоминают про российские посольства только для реализации своих политических целей на фоне замороженных отношений.

    В Люблинском воеводстве Польши ракета с самолета F-16 повредила частный дом, однако боеприпас не сдетонировал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 05:58 • Новости дня
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Для работающих граждан, достигших пенсионного возраста есть возможность повысить выплаты при отсрочке оформления пенсии, рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

    «Например, пятилетняя отсрочка способна увеличить пенсию примерно до 40% – конечно, в зависимости от индивидуальных факторов: размера заработка, стажа и возраста. Такой подход выгоден людям с устойчивым доходом и хорошим здоровьем» – рассказала она RT.

    Также Епифанова предложила вернуться к вопросу начисления работающим пенсионерам индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в полном объеме, чтобы каждый дополнительный год работы приносил ощутимое увеличение размера пенсии.

    По ее словам, этот механизм может простимулировать трудовую активность среди пожилого населения.

    Напомним, к июлю 2025 года размер средней пенсии по старости подошел к 25,1 тыс. рублей. Премьер Михаил Мишустин указывал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Косихина рассказала, как декрет отражается на будущей пенсии.

    Сумма пенсии может достичь 100 тыс. рублей при высокой зарплате, продолжительном стаже и накоплении нужного количества баллов, пояснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

    Комментарии (10)
    17 сентября 2025, 14:21 • Новости дня
    Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях

    Минфин: Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях

    Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казначейство России провело первую выплату заработной платы в цифровых рублях сотруднику, занимающему государственную должность, сообщил Минфин.

    Этот эксперимент проводится совместно с Минфином и Банком России для внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс, сообщается на сайте ведомства.

    В министерстве уточнили, что подобные выплаты возможны только по желанию получателей. При этом с 1 января 2026 года, как напомнили в Минфине, Казначейство России и Банк России предоставят возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет переводить средства в бюджеты бюджетной системы и осуществлять различные выплаты из федерального бюджета.

    В июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательное внедрение оплаты цифровым рублем и универсального QR-кода в торговле.

    Комментарии (18)
    17 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Названа новая дата публикации очередного пакета санкций ЕС против России

    Handelsblatt: ЕК представит новые антироссийские санкции 19 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

    Как сообщает Handelsblatt, обсуждение сопровождалось ужесточением первоначальных предложений, передает ТАСС.

    Основная цель новых ограничений, по данным издания, – ускорить отказ стран Европы от закупок российской нефти и газа, а также усилить давление на Китай и Индию, чтобы те прекратили покупку российских энергоносителей. Так, ЕС собирается распространить санкции на банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая, которые, по мнению Брюсселя, продолжают сотрудничество с Россией.

    В черный список планируется внести также новые нефтяные танкеры, которые предположительно используются для перевозки российской нефти. При этом Еврокомиссия отклонила предложение бывшего президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии.

    Ранее ЕС отложил новый пакет санкций против России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин продлил контрсанкции до 2027 года

    Путин продлил ответные ограничения на вывоз продукции до 2027 года

    Путин продлил контрсанкции до 2027 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продлил действие ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции до конца 2027 года, которые были введены в ответ на западные санкции.

    Ограничения впервые были введены в марте 2022 года и касались вывоза из России более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных из-за рубежа, передает ТАСС.

    В список входят технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и электрическая аппаратура. Исключения сделаны для продукции, перевозимой гражданами для личного пользования, а также товаров из дружественных стран.

    Ранее эти меры продлевались, последний раз до конца 2025 года, теперь срок их действия увеличен до 31 декабря 2027 года.

    В июне Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не рассматривает возможность полного отказа от импорта российской нефти, заявил европейский дипломат.

    Несмотря на обсуждения такого сценария, он признан нереалистичным, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский дипломатический источник.

    «Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», – заявил собеседник агентства.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Трамп ранее заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 04:04 • Новости дня
    Адвокат Гавришев объяснил последствия присвоения найденного на улице кошелька

    Адвокат объяснил последствия присвоения найденного на улице кошелька

    Адвокат Гавришев объяснил последствия присвоения найденного на улице кошелька
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    При обнаружении кошелька на улице следует попытаться найти владельца или отнести находку в полицию, иначе возможна уголовная или административная ответственность, рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

    Найденный кошелек с деньгами или сумка с документами требует четкого алгоритма действий: попытаться установить владельца, используя контакты внутри находки.

    «Если это не удается – уведомить и передать находку в полицию или ближайший орган местного самоуправления», – рассказал Гавришев в беседе с RT.

    Он уточнил, что это предусмотрено Гражданским кодексом. До обращения в органы человек может хранить находку у себя, но только после заявления о ее обнаружении.

    В российском праве принцип «нашел – мое» не действует. Если человек присваивает найденные деньги, такие действия считаются хищением: при суммах выше порога мелкого хищения речь уже идет о краже по уголовной статье, при небольших суммах наступает административная ответственность.

    Гавришев отметил, что попытки воспользоваться чужими банковскими картами или проводить любые цифровые операции с ними квалифицируются как мошенничество и кража с банковского счета.

    Попытки воспользоваться найденным паспортом или удерживать чужие документы подпадают под отдельную уголовную статью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, проживание в неприватизированной квартире ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Также юрист Кузьминова рассказала о возможности повысить алименты на ребенка.


    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 18:38 • Новости дня
    Умер балетмейстер Большого театра Папко

    В Большом театре сообщили о смерти балейтмейстера Юрия Папко

    Умер балетмейстер Большого театра Папко
    @ bolshoi.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР, выдающийся балетмейстер Юрий Папко ушел из жизни на 86-м году, о чем сообщили в Большом театре.

    О кончине Юрия Папко стало известно из сообщения на сайте Государственного академического Большого театра России, передает ТАСС. Артист ушел из жизни 17 сентября на 86-м году.

    Юрий Папко был заслуженным артистом РСФСР, балетмейстером, артистом балета и педагогом. В сообщении Большого театра сказано: «На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром».

    Папко на протяжении многих лет работал в Большом театре и передавал свой опыт молодым артистам, оставаясь символом преданности искусству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России и народный артист Карелии Владимир Мойковский скончался на 79-м году жизни. Актер Вячеслав Вершинин ушел из жизни на 81-м году, проработав почти 60 лет в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова.

    В столичной больнице на 80-м году жизни умер режиссер и актер Игорь Николаев (Калинаускас), который основал несколько театральных студий.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 03:04 • Новости дня
    Глава ЕК похвалилась хорошим разговором с Трампом о давлении на Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен похвалилась хорошим разговором с американским президентом Дональдом Трампом об усилении давления на Россию.

    «Провела хороший разговор с президентом США по поводу укрепления наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что принимаемые меры положат конец кровопролитию на Украине, а  Еврокомиссия предложит меры по ускорению поэтапного отказа от импорта российского ископаемого топлива.

    Также, по словам главы ЕК, в беседе с Трампом обсуждались отрасли, на которые будет направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Глава Россотрудничества рассказал о росте интереса к переселению в Россию

    Примаков сообщил о тысячах заявок соотечественников на переселение в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Волонтерские центры фиксируют значительный приток обращений по вопросам переселения соотечественников в Россию, по словам главы Россотрудничества Евгения Примакова.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в интервью ТАСС, что интерес к переселению в Россию среди соотечественников заметно увеличился. Он отметил, что количество обращений по этой теме в волонтерские центры измеряется тысячами, а прирост запросов особенно заметен в последнее время.

    «Конечно, растет», – заявил Примаков, отвечая на вопрос о динамике интереса к переселению. Он призвал уточнять официальные цифры у МВД, которое отвечает за программу переселения соотечественников.

    Примаков также отметил, что хорошая статистика имеется у партнеров из автономной некоммерческой организации «Путь домой», где через волонтерские центры поступают сотни и даже тысячи заявок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин освободил граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины от подтверждения знания русского языка для приема в российские школы. Президент России Владимир Путин подписал изменения в государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников. Молодые иностранцы, разделяющие традиционные ценности, проявляют интерес к переезду в Россию.

    Комментарии (0)
    Главное
    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак
    Цена золота обновила максимум после решения ФРС о понижении учетной ставки
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него
    Волочкова описала детали собственных похорон

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации