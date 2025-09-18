Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Вильфанд рассказал о первом снеге над Россией
Первый снежный покров на территории России на этой неделе появится в Якутии в ночь на пятницу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», – сказал он ТАСС.
По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается мокрый снег, ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается повышенная опасность укусов клещей, которую связывают с прохладной погодой и увеличенной влажностью воздуха в этом сезоне.
Кроме того, Вильфанд отмечал необычное начало сентября в Москве и добавил, что с конца недели москвичей ожидает перемена погоды.