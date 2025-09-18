Вильфанд рассказал о первом снеге над Россией

Tекст: Ирма Каплан

«Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», – сказал он ТАСС.

По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается мокрый снег, ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается повышенная опасность укусов клещей, которую связывают с прохладной погодой и увеличенной влажностью воздуха в этом сезоне.

Кроме того, Вильфанд отмечал необычное начало сентября в Москве и добавил, что с конца недели москвичей ожидает перемена погоды.



