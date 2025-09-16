На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Москвичей предупредили о активности клещей до ноября
Департамент природопользования предупредил москвичей об активности клещей
В столице ожидается повышенная опасность укусов клещей, которую связывают с прохладной погодой и увеличенной влажностью воздуха в этом сезоне.
Как передает РИА «Новости», столичный департамент природопользования предупредил москвичей о сохранении активности клещей вплоть до ноября. Затяжная прохлада и высокая влажность создают благоприятные условия для размножения этих насекомых.
В официальном сообщении ведомства отмечалось: «Клещи берут реванш. Снова».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе пик активности лесных клещей может сместиться на более поздние сроки из-за продолжительной июльской засухи.