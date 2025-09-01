Ученый сообщил о переносе пика активности лесных клещей

Ученый Бугмырин сообщил о переносе пика активности лесных клещей

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, специалисты центра ежегодно проводят мониторинг численности и активности таежного и европейского лесного клеща в определенных районах, передает РИА «Новости».

Ученый рассказал, что в этом году обычный пик активности таежного клеща был отмечен в мае, тогда как европейский лесной клещ пока не проявил всплеска численности. Это связывают с аномально сухой погодой в июле. Бугмырин предположил, что из-за погодных условий сезон активности европейского лесного клеща сместится на сентябрь.

Поскольку пик активности клещей совпадает с сезоном сбора грибов, специалист советует грибникам заранее подбирать подходящую одежду и внимательно осматривать себя после прогулок в лесу. «Клещ – это не комар, он не может мгновенно присосаться к поверхности кожи, ему требуется время», – подчеркнул Бугмырин. Он рекомендует сразу менять одежду после возвращения из леса и использовать специальные устройства для извлечения клещей.

Если клещ все же присосался, необходимо действовать незамедлительно: чем дольше паразит питается, тем выше риск передачи опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия и другие. Специалист советует иметь дома клещедер, а после удаления клеща – обязательно отправить его на анализ.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что риск укусов клещей в конце летнего сезона сохраняется высоким.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области зарегистрировали два завозных случая клещевого вирусного энцефалита по состоянию на 30 июля. В июне сообщалось, что в Подмосковье в первые месяцы 2025 года не выявили ни одного случая заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека после укусов клещей.