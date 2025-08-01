Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
В Подмосковье выявили два завозных случая клещевого энцефалита
Два завозных случая клещевого вирусного энцефалита зафиксированы в Московской области по состоянию на 30 июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
В ведомстве уточнили, что заражения произошли на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области, а заболевшие не были привиты против клещевого вирусного энцефалита. На прошлой неделе был подтвержден один из этих случаев из Дальневосточного федерального округа, передает РИА «Новости».
По данным Роспотребнадзора, с начала года в Московской области зарегистрировано более 10,5 тыс. обращений за медицинской помощью после укуса клещей. Специалисты провели лабораторные исследования более двух тыс. клещей, полученных как от жителей, так и в рамках эпидемиологического мониторинга.
В результате анализов в 13,8% образцов обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 2,2% случаев – гранулоцитарного анаплазмоза человека, а в 0,3% – моноцитарного эрлихиоза человека. Кроме того, с начала 2025 года в Подмосковье зафиксировано 126 случаев болезни Лайма, которую также переносят иксодовые клещи.
В июне Роспотребнадзор заявил, что по итогам первых месяцев 2025 года в Подмосковье не выявлено ни одного случая заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека после укусов клещей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор сообщил, что 1,6 млн россиян прошли вакцинацию от энцефалита.