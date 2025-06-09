Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.3 комментария
В Подмосковье не обнаружили случаи заражения анаплазмозом после укусов клещей
Роспотребнадзор: В Подмосковье нет случаев заражения анаплазмозом после укусов клещей
По итогам первых месяцев 2025 года в Подмосковье не выявлено ни одного случая заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека после укусов клещей.
В управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что за 2025 год не зарегистрировано ни одного случая заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что сообщения о якобы выявленных случаях этого заболевания в регионе не соответствуют действительности. Уточняеся, что по состоянию на 9 июня 2025 года лабораторно не подтвержден ни один случай заболевания среди жителей области.
Согласно данным ведомства, проведено исследование около 1 тыс. клещей, собранных от населения и из внешней среды. В 1,7% исследованных клещей обнаружен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Эксперты отмечают, что по наблюдениям последних пяти лет возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза выявляется в 1,5-3% исследованных клещей ежегодно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор сообщил, что 1,6 млн россиян прошли вакцинацию от энцефалита.
Что касается эпидемиологической ситуации по вирусу Коксаки на территории России, она остается стабильной и контролируемой, несмотря на случаи заболевания в Турции, заверили в Роспотребнадзоре.