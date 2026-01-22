Диетолог рассказала о пользе рыбы для восстановления организма после Нового года

В Общественной палате поддержали идею самозапретов на платежи в компьютерных играх

Tекст: Татьяна Косолапова

В Госдуме обсуждается инициатива, согласно которой граждане смогут самостоятельно установить ограничения платежей в компьютерных играх. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Объясняется, что данная мера направлена на борьбу с мошенничеством и кражей виртуального имущества.



«Озвученная инициатива представляется мне своевременной и целесообразной. Прежде всего, она направлена на защиту прав и финансовой безопасности граждан. Это основная цель инициативы. Возможность самостоятельно контролировать лимиты расходов – действенный инструмент для защиты, прежде всего, уязвимых категорий пользователей: детей, подростков, а также взрослых, склонных к импульсивным покупкам. Это не только вопрос борьбы с мошенничеством, но и важный элемент финансовой гигиены и защиты от недобросовестных практик вроде «микроплатежей по невнимательности», – говорит Голышенкова.

По ее словам, мера также может служить предупреждением мошенничества и краж. Установление лимита может стать серьезным барьером для злоумышленников, получивших доступ к аккаунту. Даже если они смогут совершить одну транзакцию, дальнейшие платежи будут автоматически заблокированы, что минимизирует ущерб и даст пользователю время среагировать.

«Еще одним аргументом в пользу этого предложения является то, что инициатива предлагает не запрет, а инструмент для осознанного выбора. Это принципиально важно. Она не ограничивает права ответственных взрослых игроков, но дает в руки каждому пользователю и, что критически важно, родителям механизм контроля. Такой подход соответствует принципам расширения цифрового суверенитета гражданина», – объясняет эксперт.

«Особое внимание следует уделить социальной роли игровых сообществ, считает собеседница. Как и любой инструмент, онлайн-сообщество может служить как во благо, так и во вред. Та беспрецедентная степень доверия, открытости и взаимопроникновения, которая формируется в игровых сообществах, в данном контексте может играть против пользователя», – замечает Голышенкова.

По ее словам, люди, особенно подростки и дети, находясь в тесных, эмоционально насыщенных взаимосвязях, зачастую не могут адекватно защитить ни свои персональные данные, ни свои финансовые средства. Именно поэтому необходимо создавать превентивные, осознанные механизмы защиты «извне» – со стороны родителей или через настраиваемые самим пользователем технические ограничения. В данном случае, инструмент лимитирования платежей становится таким цифровым «буфером безопасности», который должен компенсировать излишнюю доверчивость, формируемую самой средой.

«Для эффективной реализации необходимо учесть несколько важных аспектов. Механизм установки лимитов должен быть максимально простым, прозрачным и доступным непосредственно в интерфейсах игровых платформ и магазинов приложений. Пользователь должен иметь возможность легко настроить, изменить или временно отключить ограничения.

Недостаточно просто создать инструмент», – считает член ОП.

Кроме того, продолжает эксперт, необходима информационная кампания, разъясняющая гражданам, как им пользоваться, и какие риски он помогает минимизировать. Здесь свою роль должны сыграть как государственные органы, так и общественные институты, включая Общественную палату. Не менее важно вести конструктивное обсуждение с представителями игровой индустрии, чтобы механизм был технологически выполнимым и не создавал излишних барьеров для добросовестных разработчиков.

«Данная инициатива – это шаг в сторону более ответственной цифровой среды, где у пользователя есть реальные рычаги для защиты своих средств. Она коррелирует с общей повесткой по усилению защиты прав потребителей в цифровом пространстве. При грамотной и взвешенной реализации эта мера может стать эффективным инструментом повышения финансовой безопасности миллионов россиян», – заключила Голышенкова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самостоятельно запретить себе участие в азартных играх минимум на двенадцать месяцев через «Госуслуги».