    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 18:12 • Новости дня

    В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию перед Новым годом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студентам-очникам и аспирантам предлагают ввести «тринадцатую стипендию» –дополнительную декабрьскую выплату к государственной академической или социальной поддержке перед новогодними расходами.

    Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с соответствующей инициативой, передает РИА «Новости». Парламентарий выступила с идеей ежегодной финансовой поддержки обучающихся.

    «Считаю целесообразным нормативное закрепление ежегодной дополнительной выплаты «тринадцатой стипендии» с перечислением в декабре обучающимся очной формы обучения, получающим государственную академическую стипендию или государственную социальную стипендию», – говорится в обращении.

    Нововведение предлагается распространить на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. По мнению депутата, это решение обеспечит студентам более равные стартовые условия независимо от доходов их семей и снизит финансовую напряженность перед праздниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе подготовила законопроект об увеличении академической стипендии для очников до 18,9 тыс. рублей.

    22 января 2026, 21:53 • Новости дня
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на публичные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого», – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он также подчеркнул, что несмотря на обострившиеся разногласия, Венгрия продолжит поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также будет оказывать поддержку беженцам.

    Завершая заявление, премьер-министр добавил, что, по его мнению, «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает», подписав сообщение «Виктор».

    Ранее Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию.

    22 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    @ Markus Schreiber/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время своего выступления на форуме в Давосе Владимир Зеленский был вынужден завершить разговор по просьбе журналистов, которые указали на нехватку времени.

    Во время выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе его поторопили представители организаторов, передает РИА «Новости».

    Во время дискуссии журналист обратился к президенту Украины со словами: «Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев». После этого собеседник отметил, что люди за спиной Зеленского жестами показывают на время. Ситуация произошла в момент, когда глава украиycкого режима отвечал на вопросы. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    23 января 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине

    Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования

    Кремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил необходимые шаги для разрешения ситуации, передает ТАСС.

    «Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельный депутат Верховной рады призвала отказаться от Донбасса ради прекращения конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил невозможность окончания боевых действий без согласия Киева на решение по региону.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение создания в Донбассе свободной экономической зоны.

    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    22 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Хинштейна прооперировали после ДТП

    Хинштейн сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП

    Хинштейна прооперировали после ДТП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.

    Он рассказал, что врачи уже провели ему операцию, однако травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

    «Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», – заявил Хинштейн в видеообращении в своем Telegram-канале.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области.

    23 января 2026, 10:10 • Новости дня
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Новый переговорщик США Грюнбаум впервые участвовал во встрече с Путиным

    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическим вопросам. По его словам, участие Грюнбаума расширило состав американской делегации на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    Помощник российского президента также уточнил, что встреча была специально сфокусирована на получении информации по итогам контактов США с представителями Киева и Европы. Целью переговоров было определение совместных параметров дальнейших действий между Россией и США.

    В результате переговоров был согласован следующий шаг – проведение встреч рабочих групп в ОАЭ. Там пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности под руководством адмирала Игоря Костюкова, а также российско-американской рабочей группы по экономическим делам, в которую вошли Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

    Встреча Путина и Уиткоффа началась в четверг в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа.

    Со стороны России во встрече принимали участие Ушаков и Дмитриев. Со стороны США на переговорах присутствовали основатель Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джошуа Грюнбаум.

    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    23 января 2026, 07:08 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и американские представители «на двоих» определили параметры дальнейших действий по украинскому урегулированию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с украинской стороной и с европейскими партнерами, указал Ушаков, передает РИА «Новости».

    Встреча была необходима, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий», добавил он.

    Стороны уже согласовали следующий шаг в рамках достигнутых договоренностей. Им станут запланированные встречи профильных рабочих групп в ОАЭ.

    Трехстороннюю структуру по безопасности возглавил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. В двустороннюю группу по экономическим вопросам вошли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    Напомним, президент России провел переговоры с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, а также с комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Встреча длилась около четырех часов. Она началась в 23.25 мск, а завершилась после 03.00 мск.

    23 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    @ Chip Somodevilla/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребенок от его третьей жены Мелании Трамп.

    23 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    @ Harun Ozalp/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский злится на европейских лидеров за то, что те больше льстят главе Белого дома Дональду Трампу, чем ему самому. Впрочем, ЕС стерпит любые оскорбления Украины. Ведь она, якобы, «сражается за либеральные ценности», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Зеленский в Давосе обрушился с критикой на Европу.

    «Европа давно «украинизирована», ее лидеры «целуют» Зеленского как икону свободы и демократии. Он может требовать все, что считает нужным. Ведь европейцы уверены: он воюет за либеральные ценности, в то время как Европа воевать напрямую не хочет», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры приклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему. При этом он никак не может втянуть Запад в войну против России, а неучастие европейских войск на Украине приводит к проигрышу Киева на поле боя», – напомнил спикер.

    «Выступление в Давосе подтвердило, что Зеленский злой и недовольный. Он ищет виновных за поражения ВСУ на поле боя. И на эту роль подходит Европа. Она стерпит любую критику со стороны украинских властей», – подчеркнул собеседник.

    В четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обрушился с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    По сути, Зеленский обвинил президента США в лицемерии. «Трамп говорит, что любит вас, но он не будет слушать такую Европу», – заявил он, обращаясь к европейским лидерам. По его словам, внимание Вашингтона смещается от «авангарда защиты свободы в мире» на другие треки.

    Он также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    «Европа полагается на веру в то, что в случае опасности НАТО вмешается. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует?», – продолжил он. Обращаясь к европейским лидерам, Зеленский заявил: «Когда Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». «Но защита нашей земли – очень дорогостоящая задача», – предупредил он.

    Он также посетовал, что российский лидер Владимир Путин не находится под судом в Нью-Йорке, как президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Time. Зеленский призвал Европу и США создать большее давление на Москву, а также начать оказывать Киеву дополнительную поддержку.

    Стоит отметить, что еще за два дня до форума участие Зеленского в нем опровергалось. Но после того, как Трамп вскользь упомянул его в одном из своих выступлений, украинский политик сразу прилетел в Швейцарию.

    Между тем, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский в Давосе «перешел черту». Кроме того, по его словам, финансовая помощь Брюсселя Киеву бесполезна, поскольку Украина не способна эффективно распоряжаться средствами.

    «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС», – пообещал Орбан в интервью телеканалу M1. Он также назвал «шоком» фактическое принятие лидерами Евросоюза требований Киева о финансовой поддержке в размере 800 млрд долларов, пишет About Hungary.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном», после его слов о том, что «иранский народ борется против тирана». «В отличие от вашей армии, наполненной наемниками, мы, иранцы, хорошо знаем, как защитить себя, и абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев», – сказал дипломат.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 10:25 • Новости дня
    Маск увидел решение проблемы старения
    Маск увидел решение проблемы старения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе американский предприниматель Илон Маск описал, как наука в будущем сможет остановить процесс старения человека.

    Человечество сможет победить старение, когда будут выявлены фундаментальные причины этого процесса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

    По его словам, причина старения – «невероятно очевидная» вещь.

    Маск пояснил, что считает старение не тонким биологическим механизмом, так как все клетки человеческого тела стареют практически с одинаковой скоростью.

    Он привел образный пример и отметил, что никогда не видел человека с молодой правой рукой и старой левой. При этом бизнесмен признал, что пока уделил изучению этой темы слишком мало времени.

    Предприниматель выразил уверенность, что биологическая природа старения опирается на понятный механизм, который в будущем наука сможет контролировать.

    Ранее Маск заявлял, что импланты Neuralink смогут полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями, несмотря на технические сложности такого проекта.

    22 января 2026, 22:23 • Новости дня
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью

    Экс-глава Гагаузии Влах заявила о подготовке Санду плана по Приднестровью

    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Молдавии разрабатывают план по урегулированию приднестровского вопроса без публичного обсуждения, что вызовет недовольство в стране, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

    Власти Молдавии разрабатывают план по урегулированию ситуации в Приднестровье без публичного обсуждения, что вызывает обеспокоенность в обществе, передает РИА «Новости». Об этом заявила бывший глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

    По ее словам, чем больше секретности в действиях правительства, тем больше вопросов возникает у граждан.

    Влах считает, что речь идет о вопросе исключительной общественной значимости, поэтому власти должны начать открытую коммуникацию уже на ранней стадии обсуждения. По мнению политика, без этого существует риск столкнуться с негативной реакцией общества на итоги работы правительства. Она отметила, что эффективное решение приднестровской проблемы возможно только при широком международном консенсусе.

    Политик также обратила внимание на необходимость прояснения степени участия представителей Тирасполя и круга внешних партнеров, с которыми обсуждается этот план. Влах задала ряд принципиальных вопросов, в том числе о возможном вынесении решения на референдум, необходимости изменений в конституцию и влиянии процесса на будущие мандаты руководства республики.

    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, а Евросоюз и США выступают наблюдателями. Последняя встреча министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошла осенью 2019 года в Братиславе.

    Ранее режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья был продлен до 15 февраля из-за перебоев в поставках газа.

    Министр иностранных дел Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в СНГ.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией, но большинство граждан выступают против, хотя дискуссии об идее унионизма усиливаются.

    22 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что европейские страны перестали видеть в Украине самостоятельную ценность и используют ее как инструмент против России.

    Европейские страны и Евросоюз больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность, а фактически пожертвовали ею ради продолжения противостояния с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что, по его мнению, западные спонсоры Киева заинтересованы лишь в продолжении вооруженного конфликта и не беспокоятся о судьбе самой Украины, передает РИА «Новости».

    «Все, что мы сегодня услышали, подтверждает тот факт, что европейские спонсоры киевского режима по-прежнему заинтересованы в продолжении вооруженного противостояния Украины с Россией. Мечты о «стратегическом поражении» нашей страны отложены в сторону, задача максимум – за остающееся до краха киевской хунты время как можно сильнее обескровить Россию, напакостить ей. Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем «коллективный Брюссель» – Запад ею давно уже пожертвовал, списал как «использованный ресурс» вместе с ее населением», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

    Дипломат также выразил мнение, что ради поддержания конфликта Владимир Зеленский и его соратники идут на различные провокации. Он воспользовался возможностью поблагодарить иностранных партнеров, которые осудили попытку атаки на государственную резиденцию президента России в ночь на 29 декабря 2025 года.

    Полянский отметил, что техническая экспертиза украинского беспилотника, сбитого в Новгородской области, доказала, что целью атаки была именно резиденция президента России. По словам дипломата, этот случай еще раз показал террористическую сущность киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры опасаются, что Россия откажется обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

    До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отслеживает переговоры США, ЕС и киевского режима по урегулированию на Украине.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

  • О газете
