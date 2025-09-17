Владельцу компании «Оптима» заменили заключение на исправительные работы

Владельцу «Оптима девелопмент» заменили заключение на два года исправительных работ

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил источник, решение принято по делу о хищении недвижимости на сумму свыше 3,7 млрд рублей, по которому Худоян был ранее осужден. Несмотря на изменение меры наказания, он останется в следственном изоляторе до вступления постановления в законную силу, передает ТАСС.

В ходе процесса представители надзорного органа просили суд отказать в просьбе Худояна, однако сотрудники СИЗО поддержали позицию адвокатов. Срок наказания осужденного должен завершиться в ноябре 2026 года.

Ранее владельцу «Оптима девелопмент» Альберту Худояну предъявлено обвинение в краже около 1,5 млрд рублей, ему вменяется хищение доли британской компании Mansfield Executive Limited.

Следствие ранее возбудило дело в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Краковского и Александра Бирюкова. По версии следователей, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест.