Генералам МВД и следователю предъявлено обвинение

СК предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум заместителям начальника следственного департамента МВД Александру Краковскому и Александру Бирюкову, задержанным по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест, обвинение также предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Краковскому, Бирюкову и Брянцеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»)», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

По ее словам, в суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня. Фигуранты дела, возбужденного председателем СК Александром Бастрыкиным, были задержаны накануне сотрудниками ФСБ. По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 10 млн долларов, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в следственный департамент МВД. Вину из них никто не признает.

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