В Орловской области после ЧП на путях задержаны пять поездов
Движение поездов временно приостановлено на одном из участков железной дороги в Орловской области.
По данным правоохранительных органов, пять поездов были вынуждены задержаться из-за перекрытия дороги, передает РИА «Новости».
«Участок дороги в Орловской области полностью перекрыт из-за ЧП. Пять поездов в результате задерживаются в пути», – сообщил собеседник агентства.
В настоящее время движение на данном отрезке оцеплено.
Напомним, в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал.