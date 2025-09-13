Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.0 комментариев
При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека
Губернатор Клычков: Два человека погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области
В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщил глава региона Андрей Клычков.
По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск – Глазуновка во время проверки железнодорожных путей.
«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал Клычков в своем Telegram-канале.
Движение ряда поездов дальнего следования было задержано, сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам и решается вопрос транспортировки людей автобусами до места назначения.
Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем, на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.
В июне по факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте.
Ранее в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек.