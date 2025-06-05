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По факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после инцидента с подрывом железнодорожных путей в Воронежской области, сообщили в СК.
В ведомстве уточнили, что происшествие случилось 5 июня перед прохождением поезда – взрыв повредил железнодорожное полотно и привел к остановке нескольких составов. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет, сообщает ТАСС.
Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить обстоятельства произошедшего террористического акта.
Ранее в ФСБ сообщили, что железная дорога в Воронежской области получила повреждения в результате подрыва. Детонация произошла прямо перед проходом поезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько поездов было остановлено на юге Воронежской области после повреждения железнодорожного полотна. Причиной послужило то, что на участке между Евдаково и Сагунами в Воронежской области было обнаружено повреждение железнодорожного пути.