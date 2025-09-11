Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Песков заявил о плановом проведении учений «Запад-2025»
Крупные совместные учения «Запад-2025» станут очередным этапом военного сотрудничества России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, стратегические учения «Запад-2025» пройдут согласно установленному плану и не направлены против какой-либо страны, передает ТАСС.
Песков добавил, что главная задача учений – отработка взаимодействия между Россией и Белоруссией в рамках военного сотрудничества.
Песков подчеркнул: «Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками».
Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили учения «Запад-2025» по телефону. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений «Запад-2025».