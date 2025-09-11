Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.8 комментариев
Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники в небе Польши
Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России, после того как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.
ЕС осудил «умышленное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими дронами», которое произошло 10 сентября, сообщает официальный сайт ЕС.
В заявлении подчеркивается: «Мы самым решительным образом осуждаем умышленное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими дронами».
В ЕС назвали этот инцидент частью «серьезной эскалации» и отметили, что действия Москвы «угрожают безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру». По мнению Брюсселя, эта ситуация лишь усиливает решимость поддерживать Украину и ее народ «в защите от России и в стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».
В заявлении подчеркивается, что это не первый такой инцидент: подобные нарушения воздушного пространства стран ЕС происходят с 2022 года. Евросоюз пообещал «существенно усилить санкции» против России и ее союзников, а также работать с партнерами для давления на Москву с целью прекращения конфликта.
ЕС выразил полную солидарность с Польшей и заверил, что продолжит оказывать стране необходимую помощь для защиты восточной границы. Власти союза остаются на постоянной связи с польскими властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.
Польские власти проинформировали генерального секретаря НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на востоке Польши. Представители НАТО отказались признать инцидент с беспилотниками нападением на альянс.