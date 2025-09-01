Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Flightradar опроверг информацию о сбое в работе GPS у самолета фон дер Ляйен
Сервис Flightradar24, который позволяет отслеживать положение самолетов по всему миру, опроверг информацию о сбое в работе GPS у самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, летевшего в Болгарию.
«Сигнал транспондера, передаваемый воздушным судном, содержит значение NIC. Значение NIC кодирует качество и согласованность навигационных данных, получаемых воздушным судном. Flightradar24 использует значения NIC для создания карты помех GPS. Полет с Урсулой фон дер Ляйен на борту был обеспечен хорошим качеством сигнала от взлета до посадки», – сказано в сообщении сервиса в соцсети Х.
До этого Flightradar уточнял, что в некоторых СМИ пишут, будто воздушное судно фон дер Ляйен находилось в режиме ожидания в течение одного часа.
«Это то, что мы можем заключить из наших данных. Полет был запланирован на 1 час 48 минут. Продолжался 1 час 57 минут. Приемоответчик самолета сообщил о хорошем качестве сигнала GPS от взлета до посадки», – добавили специалисты сервиса.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 сентября Financial Times сообщила, что пилоты самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS.
После обвинений в адрес России в инциденте с самолетом фон дер Ляйен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления о якобы причастности России к случившемуся.
Газета ВЗГЛЯД с военным экспертом Алексеем Леонковым разбиралась, могла бы стать причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен румынская РЭБ.