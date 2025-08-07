Экс-министр Апинис посоветовал закопать «бочку выживания» в огороде

Tекст: Дарья Григоренко

Апинис во время эфира телеканала TV24 отметил, что латвийцам стоит заранее закопать бочку примерно в десяти метрах от дома. Апинис подчеркнул, что емкость должна быть такой, чтобы ее не прогрызли крысы.

В качестве содержимого «тайника» он посоветовал хранить продукты, которые не требуют приготовления, а также воду. Экс-министр также порекомендовал положить в бочку немного наличных денег, поскольку при наступлении так называемого часа Х банковские карты могут стать бесполезными.

Помимо еды и денег, Апинис считает важным оставить в хранилище копии документов и семейные ценности, например, «бабушкины драгоценности». По мнению экс-министра, такие меры помогут сохранить необходимое в условиях перебоев и нестабильности.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста «угрозы военного конфликта».

В июне министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад продолжает использовать миф о «скором нападении России» для оправдания усиления военной активности.