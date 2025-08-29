Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.0 комментариев
В ШОС допустили прием новых партнеров и наблюдателей после саммита
Генсек ШОС Ермекбаев: Прием новых стран-наблюдателей может быть после саммита
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу по итогам саммита в китайском Тяньцзине, заявил генсек организации Нурлан Ермекбаев.
По итогам саммита, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, передает РИА «Новости».
Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев сообщил, что не будет заранее называть страны, подавшие соответствующие заявки, однако отметил, что эти обращения рассматриваются государствами-членами организации и решения по ним станут известны после завершения форума.
Ермекбаев подчеркнул, что расширение ШОС является логичным этапом развития организации как трансрегионального объединения, однако не представляет собой самоцель.
В состав ШОС входят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В числе стран-наблюдателей значатся Афганистан и Монголия, а партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Ранее сообщалось, что лидеры государств ШОС намерены принять участие во встрече в китайском Тяньцзине.
Глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2011 года примет участие в многостороннем дипломатическом форуме. В Китай на юбилей победы во Второй мировой и над японскими захватчиками пригласили 26 мировых лидеров.
В Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.