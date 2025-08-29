В ШОС допустили прием новых партнеров и наблюдателей после саммита

Генсек ШОС Ермекбаев: Прием новых стран-наблюдателей может быть после саммита

Tекст: Вера Басилая

По итогам саммита, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, передает РИА «Новости».

Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев сообщил, что не будет заранее называть страны, подавшие соответствующие заявки, однако отметил, что эти обращения рассматриваются государствами-членами организации и решения по ним станут известны после завершения форума.

Ермекбаев подчеркнул, что расширение ШОС является логичным этапом развития организации как трансрегионального объединения, однако не представляет собой самоцель.

В состав ШОС входят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В числе стран-наблюдателей значатся Афганистан и Монголия, а партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Ранее сообщалось, что лидеры государств ШОС намерены принять участие во встрече в китайском Тяньцзине.

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2011 года примет участие в многостороннем дипломатическом форуме. В Китай на юбилей победы во Второй мировой и над японскими захватчиками пригласили 26 мировых лидеров.

В Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.