В Сеуле назвали уникальным визит Ким Чен Ына в Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак назвал предстоящий визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Китай беспрецедентным, передает ТАСС. В интервью южнокорейской радиостанции CBS он подчеркнул, что лидер КНДР ранее не участвовал в подобных многосторонних дипломатических мероприятиях. «Это довольно беспрецедентно. Он не ездил на такие мероприятия», – отметил Ви Сон Лак.

СМИ обратили внимание, что Ким Чен Ын впервые с 2011 года примет участие в крупном международном событии такого уровня. Это станет уже одиннадцатой зарубежной поездкой северокорейского лидера, причем до этого он четырежды посещал Китай. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что приезд Ким Чен Ына в Пекин связан с празднованием 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Китайская сторона подтвердила, что на торжества в честь этой даты приедут главы и лидеры 26 государств, а Республику Корея представит спикер Национального собрания У Вон Сик. Южнокорейский телеканал SBS отметил, что лидер КНДР впервые за 45 лет выйдет на многостороннее дипломатическое поле, напомнив, что основатель КНДР Ким Ир Сен неоднократно участвовал в подобных мероприятиях, а его преемник Ким Чен Ир предпочитал их избегать.

Высокопоставленный сотрудник Института исследований в сфере стратегий национальной безопасности Ду Чжин Хо в беседе с газетой «Чосон ильбо» подчеркнул, что теперь участие Пхеньяна в подобных форумах, как ШОС, может стать реальностью.

