ВЦИОМ: Четверть россиян раздражают расхожие штампы о семье в кино

Tекст: Вера Басилая

Повторяющиеся штампы в изображении семей, такие как алкоголик-отец или жертвенная мать, раздражали 27% россиян, сообщается на сайте ВЦИОМ. По данным опроса, шаблонность и затертость образов вызывали отторжение, особенно у молодежи и активных пользователей интернета.

Еще 21% респондентов указали на неправдоподобную идеализацию семей и отсутствие жизненных проблем, а 12% заявили о раздражении по поводу замалчивания реальных жизненных сложностей. Демонстрация семьи исключительно как источника страданий раздражала 6%, излишнее морализаторство – 5% участников опроса.

Образ матери на экране чаще всего ассоциировался с самоотверженной женщиной, живущей ради семьи и детей (27%), уставшей и перегруженной (21%), а также доброй, но пассивной (10%). Независимые и состоявшиеся женщины встречались, по мнению 15% опрошенных, реже.

Образ отца воспринимался как заботливый и вовлеченный (23%), но так же как эмоционально отстраненный (18%), безответственный (14%), авторитарный (11%) и слабохарактерный (9%).

Из жанров россияне предпочитали комедии о повседневности (32%), приключенческие истории (18%) и сюжеты о преодолении испытаний (15%). Семейные драмы и любовные истории получили меньший интерес.

В исследовании отмечается, что патриархальный нарратив возвращается в новом формате: глава семьи представлен не авторитарным, а заботливым, а женщина совмещает самореализацию с семейными обязанностями.

Опрос был проведен 3 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

27 августа в России ежегодно отмечается День российского кино – профессиональный праздник отечественных кинематографистов.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала деятелей СМИ, культуры и кино создавать образ большой счастливой семьи.