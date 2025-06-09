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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского
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    9 июня 2025, 22:07 • Новости дня

    Львова-Белова призвала СМИ и кино к созданию образа большой счастливой семьи

    Львова-Белова призвала создавать образ большой счастливой семьи в культуре и кино

    Tекст: Ирма Каплан

    На тематической панельной дискуссии в рамках Форума будущего 2050 уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала деятелей СМИ, культуры и кино создавать образ большой счастливой семьи.

    «Важно строить вдохновляющий, положительный, счастливый образ большой семьи – в культуре, СМИ, кино», – приводится выдержка из ее выступления в Telegram-канале омбудсмена.

    Львов-Белова отметила, что новая позиция – с опорой на интересы семьи – позволит постепенно изменить подход, к тому же эксперты указывают на то, что при любых переменах в мире, семья останется непреходящей ценностью, опорой и основой сильного государства.

    «Уверена, что и в 2050 году для каждого ребенка семья будет иметь первостепенное значение. Важно, чтобы детство оставалось детством  временем любви, безопасности, заботы и главное – рядом с близкими», – заявила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе инспекции по профилактике социального сиротства выяснилось, что значительная часть детей могла бы остаться в семьях при должной поддержке, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    9 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле, и сейчас находится в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

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    9 июня 2025, 06:21 • Новости дня
    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА

    Глава Чувашии сообщил о приостановке работы АО «ВНИИР» из-за падения БПЛА

    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотников со стороны Украины, но слаженная работа экстренных служб и оперативное реагирование руководства помогли избежать жертв и пострадавших, сообщил глава республики Олег Николаев.

    «Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет», – написал он в Telegram-канале.

    Николаев добавил, что все службы работают в усиленном режиме, и призвал сограждан сохранять спокойствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июня за два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мединский объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский уточнил, что Россия предлагала передать тела украинских военнослужащих, но Киев не воспользовался этой возможностью: «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», передает ТАСС.

    Кроме того, он отметил, что Украина ранее приняла закон о выплате крупных компенсаций семьям погибших военных за счет американских средств, однако эти деньги уже были потрачены на другие нужды.

    Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему Киев не забирает тела погибших.

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    9 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    В Совфеде заявили о начале денацификации Днепропетровской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.

    «Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», – сказано в сообщении сенатора.

    Ранее 8 июня Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентируя внимание на том, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

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    9 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Десантники группы «Север» рассказали о жестоких боях в Юнаковке и Яблоновке

    Бойцы ВДВ группы «Север» рассказали об ожесточенных боях в Юнаковке и Яблоновке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские бойцы группировки войск «Север» отражают атаки противника и зачищают приграничные лесные массивы, ведя особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.

    «Подразделения ВДВ продолжают зачистку приграничных лесных массивов и ведут ожесточенные бои в Юнаковке и Яблоновке. В обоих населенных пунктах Северяне выбили противника из нескольких огневых позиций, продвинулись в южном направлении, закрепляются», – сообщил неофициальный канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что южнее Кондратовки противник силами переброшенных резервов 225 ошп попытался выбить российских морпехов с занимаемых позиций, но в итоге стрелковых боев вынужден был бежать, бросив тела уничтоженных сослуживцев.

    «За сутки «Северяне» продвинулись на более чем 50 метров в Волчанске, а также выбили ВСУшников из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора. За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.

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    9 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего – 2050», заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии.

    По словам министра, Лондон полностью помогает Киеву в подобных действиях, передает ТАСС. Лавров отметил на примере событий в Курской области, что там отсутствуют объекты, связанные с ведением боевых действий, однако атаки все равно происходят.

    Он добавил: «Очевидно, что это делается украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов».

    Лавров подчеркнул, что риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева существуют, и власти России будут делать все, чтобы эти угрозы были подавлены. Министр также указал на важность повышения бдительности населения и активную работу российских спецслужб по предотвращению подобных инцидентов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны поддерживают Киев в продолжении конфликта на Украине.

    Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с 10 тыс. единиц в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

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    9 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, заявил, что в нынешних условиях лучшими российскими дипломатами можно назвать бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции.

    По его словам, эти люди «отвоевывают правду, честь и достоинство» граждан, передает ТАСС.

    Лавров также прокомментировал высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении сделать страну ведущей военной силой Европы. Глава МИД подчеркнул, что Мерц при этом утверждает о планах России «завоевывать всю Европу», что, по мнению Лаврова, отражает менталитет гитлеровской Германии, стремившейся к территориям ради ресурсов и уничтожавшей народы.

    Глава МИД напомнил, что целью спецоперации на Украине является не захват территорий, а защита людей, чьи предки веками жили на этих землях.

    Ранее Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине. Он назвал достижение целей СВО священным долгом.

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    9 июня 2025, 03:38 • Новости дня
    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

    Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сказано в сообщении.

    Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».


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    9 июня 2025, 18:32 • Новости дня
    Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном
    Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном
    @ Мария Смитюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили о восстановлении прямых железнодорожных рейсов между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.

    С 17 июня возобновится курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском, сообщается в Telegram-канале РЖД.

    Отмечается, что маршрут Пхеньян – Москва является самым длинным в мире среди беспересадочных железнодорожных рейсов, его протяженность превышает 10 тыс. километров, а время в пути составляет восемь суток. Поезда между Пхеньяном и Москвой будут ходить дважды в месяц: из КНДР – 3-го и 17-го числа, из столицы России – 12-го и 26-го числа. Остановки предусмотрены на ключевых станциях в России, включая Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострому и другие.

    Сообщение между Пхеньяном и Хабаровском возобновится с 19 июня и будет осуществляться один раз в месяц. Отправление из Пхеньяна будет 19-го числа с прибытием в Хабаровск 21-го числа, в обратном направлении – отправление из Хабаровска 21-го числа, прибытие в КНДР 23-го числа. Время в пути составит чуть более двух суток.

    Перевозка пассажиров на данных маршрутах будет производиться в купейных вагонах КНДР, а продажа билетов откроется в ближайшее время с глубиной продажи до 60 суток.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в туристический городок Менсасимни на побережье Восточного моря отметил важность развития туризма для экономического роста страны.

    В феврале прошлого года в КНДР начали строить отели для российских туристов. Президент России Владимир Путин сообщал, что Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма.

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    9 июня 2025, 05:41 • Новости дня
    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме

    Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани

    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме
    @ Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ранее введенных ограничений в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани.

    «В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил он в Telegram-канале.

    Чуть позже он добавил, что в аэропорту Казани также сняты все ограничения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации в ночь на понедельник сообщил о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.


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    9 июня 2025, 01:36 • Новости дня
    Отец Маска очаровался Москвой и сравнил ее с Древним Римом

    Эррол Маск впервые посетил Москву и удивился чистоте и безопасности города

    Tекст: Ирма Каплан

    Отец миллиардера Илона Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его.

    «Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», – передает слова  Эррола Маска агентство городских новостей «Москва».

    Он добавил, что о столице России говорят всякое, но город, по его мнению, просто прекрасен.

    «Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – признался Маск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск считает, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом произошла из-за затяжного стресса, в котором бизнесмен находится уже около пяти месяцев, поэтому Илон совершил ошибку.

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    9 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по ВСУ

    Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.

    «Высшее политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало на заявление о наступлении, которое стало бы символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач на поле боя», – сказано в статье.

    Как писала 8 июня газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    В этой связи глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.



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    9 июня 2025, 00:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией

    Российские средства ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ над двумя регионами России

    Силы ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    За два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

    «С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

    По информации Минобороны, 17 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, еще семь – над Белгородской областью. Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в это же день российские ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун» над Черным морем и четыре украинских беспилотника в разных регионах страны, сообщило Минобороны.

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    9 июня 2025, 05:55 • Новости дня
    Юрист объяснила, когда работодатель может запретить сотруднику пить чай

    Юрист Headhunter объяснила возможность запрета чая на рабочем месте

    Tекст: Ирма Каплан

    Работодатель вправе запретить употребление чая на рабочем месте при наличии у сотрудников перерыва на обед, рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

    «Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», – сказала она РИА «Новости».

    Владимирова уточнила, если человек не может пообедать вне рабочего места, а за нарушение запрета на прием пищи ему вменяют дисциплинарное взыскание, то такая мера может оказаться неправомерной.

    Владимирова добавила, что законодательство запрещает прием пищи в производственных помещениях, а для отдельных предприятий действуют санитарные требования по организации специальных столовых или комнат для приема пищи.

    В декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, что такое обеденный перерыв: что работнику можно, а что – нельзя?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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