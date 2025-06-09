Львова-Белова призвала СМИ и кино к созданию образа большой счастливой семьи

Львова-Белова призвала создавать образ большой счастливой семьи в культуре и кино

Tекст: Ирма Каплан

«Важно строить вдохновляющий, положительный, счастливый образ большой семьи – в культуре, СМИ, кино», – приводится выдержка из ее выступления в Telegram-канале омбудсмена.

Львов-Белова отметила, что новая позиция – с опорой на интересы семьи – позволит постепенно изменить подход, к тому же эксперты указывают на то, что при любых переменах в мире, семья останется непреходящей ценностью, опорой и основой сильного государства.

«Уверена, что и в 2050 году для каждого ребенка семья будет иметь первостепенное значение. Важно, чтобы детство оставалось детством временем любви, безопасности, заботы и главное – рядом с близкими», – заявила она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе инспекции по профилактике социального сиротства выяснилось, что значительная часть детей могла бы остаться в семьях при должной поддержке, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.