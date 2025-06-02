Львова-Белова заявила о необоснованном пребывании четверти детей в приютах

Львова-Белова: Четверть воспитанников детдомов находятся там без оснований

Tекст: Елизавета Шишкова

Она сообщила, что 25% детей, находящихся в детских домах и приютах, размещены там без достаточных оснований, передает ТАСС. По ее словам, «можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей».

Президент России Владимир Путин заметил, что речь идет о большом числе детей.

«Большая цифра. Четверть!» – отметил он.

Львова-Белова отметила, что этот вывод стал главным итогом Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

Инспекция, инициированная по поручению главы государства, охватила 89 регионов страны, сообщает РИА «Новости». Львова-Белова лично побывала в каждом субъекте РФ, чтобы изучить ситуацию на местах и понять, почему дети при живых родителях оказываются в приютах. Итоги проверки будут использованы для совершенствования системы поддержки семей.

В понедельник Путин начал личную встречу с Марией Львовой-Беловой в Кремле.

Накануне Львова-Белова провела встречу с семьями, которым помогла вернуть детей из учреждений в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.