Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.2 комментария
Львова-Белова заявила о необоснованном пребывании четверти детей в приютах
Львова-Белова: Четверть воспитанников детдомов находятся там без оснований
В ходе инспекции по профилактике социального сиротства выяснилось, что значительная часть детей могла бы остаться в семьях при должной поддержке, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она сообщила, что 25% детей, находящихся в детских домах и приютах, размещены там без достаточных оснований, передает ТАСС. По ее словам, «можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей».
Президент России Владимир Путин заметил, что речь идет о большом числе детей.
«Большая цифра. Четверть!» – отметил он.
Львова-Белова отметила, что этот вывод стал главным итогом Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.
Инспекция, инициированная по поручению главы государства, охватила 89 регионов страны, сообщает РИА «Новости». Львова-Белова лично побывала в каждом субъекте РФ, чтобы изучить ситуацию на местах и понять, почему дети при живых родителях оказываются в приютах. Итоги проверки будут использованы для совершенствования системы поддержки семей.
В понедельник Путин начал личную встречу с Марией Львовой-Беловой в Кремле.
Накануне Львова-Белова провела встречу с семьями, которым помогла вернуть детей из учреждений в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.