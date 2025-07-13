Милонов призвал ввести запрет на показ бездетных женщин в кино

Tекст: Ольга Иванова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить появление образов бездетных женщин в фильмах, передает «Газета.Ru». По его мнению, показ успешных и бездетных женщин негативно влияет на молодежь и способствует инфантильности молодых людей.

Милонов заявил, что современные молодые россияне стали позже вступать в брак, предпочитая вести несерьезный образ жизни, заводить домашних животных и кататься на самокатах. Он подчеркнул, что в кино практически не показывают положительных примеров молодых семей, зато часто транслируются образы самостоятельных, но одиноких бизнесвумен.

«Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи», – сказал Милонов. Он также провел параллель между запретом на демонстрацию курения и возможным ограничением показа бездетных женщин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране наблюдается устойчивый рост среднего возраста вступления в брак как у женщин, так и у мужчин. За четыре года показатели увеличились примерно на три года. В 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, а к 2025 году он достиг 33,2 года. У мужчин аналогичная динамика: если в 2021 году женихи женились в среднем в 32,8 года, то к 2025 году этот возраст вырос до 35,3 года.