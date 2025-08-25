Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Над Россией за ночь нейтрализовали 21 украинский дрон
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над шестью регионами, сообщило Минобороны.
С 23.00 мск 24 августа до 7.00 мск 25 августа над Смоленской областью уничтожили семь дронов, над Брянской – шесть, над Орловской – три, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также над Московской областью нейтрализовали три дрона, включая два беспилотника, летевших на саму Москву.
По одному дрону ликвидировали над Калужской и Тверской областями.
Все нейтрализованные дроны относились к самолетному типу.
Ранее губернатор Смоленской областью Василий Анохин сообщал, что над регионом уничтожили семь дронов ВСУ.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об уничтожении на подступах к столице двух дронов ВСУ.