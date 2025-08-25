Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Силы ПВО уничтожили над Смоленской областью семь дронов ВСУ за ночь
Силы ПВО уничтожили над Смоленской областью семь дронов ВСУ за ночь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», – сказано в посте.
Анохин призвал к спокойствию и соблюдению правил безопасности: не подходить к окнам и избегать открытых пространств.
Он напомнил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Анохин сообщал, что Смоленская область ночью в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА, их было уничтожено девять штук над регионом.