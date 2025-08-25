Силы ПВО уничтожили над Смоленской областью семь дронов ВСУ за ночь

Tекст: Ирма Каплан

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», – сказано в посте.

Анохин призвал к спокойствию и соблюдению правил безопасности: не подходить к окнам и избегать открытых пространств.

Он напомнил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Анохин сообщал, что Смоленская область ночью в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА, их было уничтожено девять штук над регионом.