Губернатор рассказал об отражении ночью атаки БПЛА на Смоленскую область

Tекст: Ирма Каплан

«В течение ночи силами ПВО и ВКС Министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области. Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», – сказано в посте.

Анохин призвал смолян при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним, об их местоположении проинформировать экстренные службы по телефону 112.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 17 августа над Смоленской АЭС специалисты радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали украинский беспилотник, сообщили ФСБ и Минобороны России.

Кроме того, двое мирных жителей – мужчина и женщина – госпитализированы в состоянии средней тяжести после атаки дрона ВСУ на их автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.