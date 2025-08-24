До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Губернатор рассказал об отражении ночью атаки БПЛА на Смоленскую область
Смоленска область ночью в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
«В течение ночи силами ПВО и ВКС Министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области. Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», – сказано в посте.
Анохин призвал смолян при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним, об их местоположении проинформировать экстренные службы по телефону 112.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 17 августа над Смоленской АЭС специалисты радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали украинский беспилотник, сообщили ФСБ и Минобороны России.
Кроме того, двое мирных жителей – мужчина и женщина – госпитализированы в состоянии средней тяжести после атаки дрона ВСУ на их автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.