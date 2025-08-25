Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Силами ПВО на подлете к Москве были уничтожены два беспилотника
Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об уничтожении на подступах к столице двух дронов ВСУ.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в посте.
Ранее, 23 августа, мэр Москвы сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
Минобороны сообщило о ликвидации 7 дронов над регионами России за три часа вечером воскресенья.