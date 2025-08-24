  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за три часа над регионами России семь дронов ВСУ
  Лента новостей
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    9 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    5 комментариев
    24 августа 2025, 23:45 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили за три часа над регионами России семь дронов ВСУ

    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО уничтожили за три часа над четырьмя регионами России семь дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «24 августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что по два БПЛА были ликвидированы над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей, один дрон сбит над  Орловской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия. До этого лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.


    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (33)
    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (29)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.

    Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

    В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.

    Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения группой лиц.

    Комментарии (16)
    24 августа 2025, 06:43 • Новости дня
    @ Наталья Наговицина

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты сообщили, что тело альпинистки Натальи Наговицыной, пытавшейся подняться на пик Победы, останется в горах Киргизии до весны 2026 года.

    Альпинистский сезон 2025 года завершен, поиски Наговицыной возобновятся не раньше весны 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    На канале представлено видео последней попытки спасателей на высоте 6100 м добраться до альпинистки сквозь снежный буран на пике Победы. Наталья застряла на высоте 7140 м, где сорвалась на одном из самых сложных витках маршрута и сломала ногу. Это усугубило ситуацию.

    Спасатели ранее сообщали, что искать Наталью не нужно, ее местоположение известно, но добраться туда невозможно.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий.

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    Комментарии (13)
    24 августа 2025, 12:36 • Новости дня
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС

    Хинштейн назвал атаку украинского беспилотника на Курскую АЭС подлой агонией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака украинского беспилотника на Курскую АЭС является «подлой агонией врага», заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    По его словам, удары по атомной электростанции – не просто военные преступления, а угроза ядерной безопасности и нарушение всех международных конвенций.

    «Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн добавил, что сотрудники станции продолжают работу в сложных условиях. Он подчеркнул, что атака, направленная на срыв строительства новой АЭС-2 и нанесение вреда объекту, – это «подлая агония врага».

    Врио губернатора отметил, что все виновные в этих преступлениях должны будут понести справедливое наказание.

    Напомним, ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, при падении и взрыве которого началось локальное возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки блок №3 был разгружен на 50%.

    Комментарии (10)
    24 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    @ Telegram-канал "Курская АЭС"

    Tекст: Ирма Каплан

    При падении сбитого силами ПВО рядом с Курской АЭС боевого дрона ВСУ сдетонировало прикрепленное к нему взрывное устройство, началось локальное возгорание, сообщила пресс-служба электростанции в Telegram-канале.

    «Двадцать четвертого августа в 00.26 по московскому времени рядом с Курской АЭС  работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами», – сказано в посте.

    Там уточнили, что в результате произошедшего блок N3 был разгружен на 50%, при происшествии никто не пострадал.

    «В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», – добавили на АЭС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове заявил, что все объекты в Курской области и других приграничных областях, поврежденные в результате боевых действий, будут восстановлены.

    Ветеран спецоперации, сотрудник Курской АЭС Илья Хорохонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как бокс помог ему во время боевых действий и помогает при возвращении в мирную жизнь после тяжелого ранения.

    Комментарии (7)
    24 августа 2025, 07:28 • Новости дня
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Теткинском и Глушковском участках фронта, а также в районе Юнаковки на Сумском направлении ВСУ за сутки активных действий не предпринимали, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра – результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское)», –  сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По всему Сумскому фронту работает артиллерия группировки войск «Север» и авиация ВКС России. Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта.

    «В Юнаковке «Северяне» значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 м», – добавили военнослужащие.

    На Харьковском направлении, сломив упорное сопротивление ВСУ, бойцы продвинулись в лесу западнее Синельниково на 200 м и заняли опорный пункт. На участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись на 600 м по лесным массивам в направлении Хатнее.

    «В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник предпринял одну попытку контратаки. Район формирования штурмовой группы вскрыт разведкой, нанесено огневое поражение, атака сорвана. Есть продвижения в районе Тихого на востоке города», – сказано в посте.

    За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ находятся на передовых позициях в Сумской области без ротации до трех месяцев, причем даже раненые остаются в строю, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 10:48 • Новости дня
    Россия возобновила импорт арбузов из Грузии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия этим летом вновь начала импорт арбузов из Грузии после перерыва, следует из данных таможни соседней страны.

    Ранее отечественные компании традиционно закупали арбузы у фермеров Грузии в июне и июле, однако в 2022 году поставки прекратились, передает РИА «Новости». В 2023 году объем импорта был минимальным – всего на 11,9 тыс. долларов.

    В 2025 году ситуация изменилась: за два летних месяца поставки из Грузии в Россию достигли 455,6 тыс. долларов. Особенно активным стал июль, когда объем импорта составил 415,8 тыс. долларов, что практически сравнимо с показателями до перерыва в закупках.

    Кроме России, арбузы у грузинских производителей этим летом приобретали Армения и Белоруссия. Армения закупила арбузы на 232,6 тыс. долларов, а Белоруссия – на 23,8 тыс. долларов.

    Ранее Россия ввезла рекордное количество грузинского вина.

    В первом полугодии 2023 года Грузия поставила в Россию рекордное количество автомобилей и лимонада.

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 146 военнопленных вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, домой вернулись восемь граждан России, жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Все освобожденные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В ближайшее время освобожденные военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Важную посредническую роль при проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнули в министерстве.

    На прошлой неделе в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 00:31 • Новости дня
    Силы ПВО за 6,5 часов уничтожили над регионами России более 50 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.

    «В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», – сказано в посте.

    Напомним, из-за ограничений полетов порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов. Ограничения вводятся для безопасности полетов из-за прямой или потенциальной угрозы дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.


    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Руководитель спасгруппы Наговицыной рассказал о крушении вертолета

    Tекст: Ирма Каплан

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    «При попытке приземления на высоте 4,9 тыс. м, примерно, из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт совершил жесткую посадку, проще говоря, мы упали», – рассказал РЕН ТВ Семенов.

    Все на борту были травмированы, но смогли помочь спуститься двум альпинистам из той группы, где находилась Наговицына. Наталья, по словам Семенова, травмировалась, пытаясь спуститься с пика Победы с напарником Романом. В самом опасном месте под названием «Нож» она сорвалась, уточнил он.

    «Это острый гребень, падение с которого в левую либо в правую сторону грозит падением с двухкилометровой высоты. Это очень опасно», – добавил специалист.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 05:10 • Новости дня
    Польский наемник ВСУ рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    «Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: «Привет, я украинский солдат». Они взяли меня: «Давай спрячемся в норе в земле», – рассказал Флачек РИА «Новости».

    Через полчаса солдаты, которые спрятали поляка в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.

    Флачек перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших солдат ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

    Напомним, ранее Флачек рассказывал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска. До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (5)
    24 августа 2025, 04:54 • Новости дня
    Судебные приставы прекратили взыскание миллионного долга с иноагента Тинькова

    Tекст: Ирма Каплан

    Судебные приставы прекратили взыскание 20 млн рублей долга с предпринимателя и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, признанного в России иноагентом, следует из данных судебных приставов и иных документов

    Усть-Лубинский районный суд выдал исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму 20 млн рублей, однако приставы прекратили исполнительное производство, так как не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах признанного в России иноагентом Олега Тинькова денежных средств и других ценностей, РИА «Новости».

    Агентство напомнило, что весной 2022 года основатель группы «Тинькофф» (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков продал свою долю акций группы в 35% холдингу «Интеррос». Он пытался отозвать бренд у российского банка, но там заверили, что права на бренд «Тинькофф» принадлежат самому «Тинькофф банку».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, предприниматель Олег Тиньков задолжал в России 20 млн рублей, согласно базе данных судебных приставов.

    В конце июля текущего года Реутовский городской суд Московской области постановил взыскать с Олега Тинькова 40 млн рублей морального вреда в пользу бизнесмена Олега Дерипаски. В 2022 году Дерипаска подал иск к Тинькову о защите чести и достоинства. Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 2 млрд рублей.


    Комментарии (27)
    24 августа 2025, 07:17 • Новости дня
    Нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды

    Tекст: Ирма Каплан

    С точки зрения ботаники, плоды клубники, земляники и шиповника формируются не только из цветка, что отличает их от настоящих ягод, рассказала руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

    «Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части», – рассказала она РИА «Новости».

    Пырьева уточнила, что к псевдоягодам можно отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ягода шелковица может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.


    Комментарии (0)
      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

      9 комментариев
      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

      4 комментария
      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

      5 комментариев
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации