Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?9 комментариев
Силы ПВО уничтожили за три часа над регионами России семь дронов ВСУ
Силы ПВО уничтожили за три часа над четырьмя регионами России семь дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.
«24 августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что по два БПЛА были ликвидированы над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей, один дрон сбит над Орловской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия. До этого лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.