Tекст: Ирма Каплан

«24 августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что по два БПЛА были ликвидированы над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей, один дрон сбит над Орловской областью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия. До этого лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.



