Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки онлайн

Tекст: Вера Басилая

Мошенники обманули 45-летнего жителя Липецка, когда он попытался приобрести 20 мешков молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений, передает РИА «Новости».

Продавец из Воронежской области предложил доставить товар на собственной «ГАЗели» и потребовал предоплату за бензин, а также половину стоимости картофеля в качестве залога.

После осуществления перевода продавец сообщил о неких «проблемах с электронным платежом». Он попросил мужчину включить режим демонстрации экрана с работающим банковским приложением на телефоне. Используя доступ к экрану, злоумышленники смогли получить данные банковских карт и коды из СМС.

В результате мошенники списали со счета потерпевшего 40 тыс. рублей, а товар так и не был доставлен.

Ранее в МВД назвали реквизиты банковской карты, которые нельзя раскрывать.

В МВД России предупредили, что в соцсетях появляются предложения работы в вымышленных компаниях с обещанием заработка и требованием оплатить несуществующие сборы.

Банк России на этой неделе установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных.