В МВД назвали реквизиты банковской карты, которые нельзя раскрывать

МВД назвало ключевые реквизиты карт, которые нельзя сообщать третьим лицам

Tекст: Мария Иванова

Пин-код банковской карты, пароли и коды из банковских уведомлений, а также три цифры на оборотной стороне карты нельзя никому передавать, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул: «Данные, которые нельзя никому сообщать: CVV или CVC, размещенные на оборотной стороне банковской карты. Прямым доступом к вашему счету также является пин-код карты. Нельзя передавать третьим лицам пароли и коды из банковских уведомлений, которые служат подтверждением совершения операций по счету».

Кроме того, рекомендовано не раскрывать никому срок действия банковской карты, так как зачастую для онлайн-покупок мошенникам достаточно знать только номер карты и срок ее действия.

В киберполиции также пояснили, что если злоумышленники знают только номер карты на лицевой стороне, номер расчетного счета, к которому привязана карта, либо номер телефона и название банка, то вывести деньги они не смогут.

В субботу сообщалось, что власти России намерены внедрить новые механизмы для выявления и быстрой ликвидации сайтов, используемых в мошеннических схемах, включая фишинг.

В МВД России предупредили, что в соцсетях появляются предложения работы в вымышленных компаниях, где жертвам обещают заработок, а затем требуют оплатить несуществующие сборы.

На этой неделе Банк России установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных.