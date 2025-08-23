До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
В МВД назвали реквизиты банковской карты, которые нельзя раскрывать
МВД назвало ключевые реквизиты карт, которые нельзя сообщать третьим лицам
Чтобы избежать кражи денег с банковской карты, нельзя никому сообщать пин-код, CVV-код, пароли, коды из уведомлений и срок действия карты, отметили в МВД.
Пин-код банковской карты, пароли и коды из банковских уведомлений, а также три цифры на оборотной стороне карты нельзя никому передавать, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает ТАСС.
Представитель ведомства подчеркнул: «Данные, которые нельзя никому сообщать: CVV или CVC, размещенные на оборотной стороне банковской карты. Прямым доступом к вашему счету также является пин-код карты. Нельзя передавать третьим лицам пароли и коды из банковских уведомлений, которые служат подтверждением совершения операций по счету».
Кроме того, рекомендовано не раскрывать никому срок действия банковской карты, так как зачастую для онлайн-покупок мошенникам достаточно знать только номер карты и срок ее действия.
В киберполиции также пояснили, что если злоумышленники знают только номер карты на лицевой стороне, номер расчетного счета, к которому привязана карта, либо номер телефона и название банка, то вывести деньги они не смогут.
В субботу сообщалось, что власти России намерены внедрить новые механизмы для выявления и быстрой ликвидации сайтов, используемых в мошеннических схемах, включая фишинг.
В МВД России предупредили, что в соцсетях появляются предложения работы в вымышленных компаниях, где жертвам обещают заработок, а затем требуют оплатить несуществующие сборы.
На этой неделе Банк России установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных.